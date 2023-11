Πολιτική

Μητσοτάκης προς ΣΥΡΙΖΑ: Κινδυνεύετε να γίνετε κόμμα “black Friday”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι σκωπτικές ατάκες του Πρωθυπουργού και η απάντηση Φάμελλου. Τι ειπώθηκε στην συζήτηση των πολιτικών αρχηγών για την ανασυγκρότηση Θεσσαλίας και Έβρου μετά τις φυσικές καταστροφές.

-

«Είδα τον κ. Φάμελλο ιδιαιτέρως επιθετικό σήμερα, η επιθετικότητα σας είναι αντιστρόφως ανάλογη με τις δημοσκοπικές σας επιδόσεις, διερωτώμαι εάν αυτό έχει να κάνει με το γεγονός πως σήμερα στην αίθουσα βρίσκονται με το ζόρι οι μισοί βουλευτές σας, κινδυνεύετε να γίνετε κόμμα black Friday» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή και επέμεινε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στην αντίστοιχη της Νέας Δημοκρατίας μία ερειπωμένη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και έναν χάρτη, που όπως είπε χαρακτηριστικά απέτυχε να προβλέψει που θα ενσκήψουν τα πλημμυρικά φαινόμενα.

«Είπατε για επιθετικότητα στην πρωτολογία μου. Αφού δεν είστε επαρκείς, γιατί είστε χαμογελαστοί; Είναι προς το συμφέρον του τόπου καλύτερα να κάνετε κρύα αστεία για black Friday, παρά εγκληματικές επιλογές για την Θεσσαλία και τον Έβρο», απάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Απάντηση Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη

«Το μισό καλοκαίρι δεν είχαμε καθόλου φωτιές, και το υπόλοιπο πάρα πολλές, και επειδή είχαμε ακραίες καιρικές συνθήκες γι' αυτό δεν καταφέραμε να τις σβήσουμε άμεσα. Εάν θεωρείτε ότι μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό να μας το πείτε», τόνισε κατά την δευτερολογία του ο Πρωθυπουργός, απαντώντας σε όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για κριτική σε επιχειρησιακές αποφάσεις. «Για τη Δαδιά μάς είπατε να γίνει αποτύπωση, αυτό έχει ήδη γίνει κ. Ανδρουλάκη, εξ ου και το τελικό συμπέρασμα μας δείχνει πως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο αρχικώς είχε εκτιμηθεί» δήλωσε ο πρωθυπουργός.

«Ως κυβέρνηση αισθάνομαι ότι έχουμε σχέδιο, εσείς ως αντιπολίτευση έχετε παράπονα, δεν είναι πρόταση ο τίτλος παραγωγική ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, κ. Ανδρουλάκη» είπε ο κ. Μητσοτάκης, μετά την πρωτολογία του και αφού είχαν μιλήσει όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, κάνοντας λόγο για «εφαρμοσμένη πολιτική αντί έκθεσης ιδεών» και προσέθεσε ότι «χρειάζεται μία μεγάλη παγκόσμια συμμαχία για την κλιματική κρίση, άρα κ. Ανδρουλάκη καλώς κάνουμε και εξηγούμε αυτήν τη νέα πραγματικότητα σχετικά με την κλιματική κρίση, επαναλαμβάνω η κλιματική κρίση είναι η εξήγηση γιατί έχουμε περισσότερα ακραία φαινόμενα, όχι η δικαιολογία, ακριβώς για αυτό θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και να ανεβάσουμε τον πήχη των προσδοκιών».

Αναφορικά με το πόρισμα των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων, ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε τις διαπιστώσεις τους ότι το πλημμυρικό φαινόμενο, που έπληξε τη Θεσσαλία συμβαίνει κάθε 1.000 χρόνια και είναι πιθανώς μία από τις χειρότερες καταιγίδες, που έχει χτυπήσει ποτέ την Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι μέσω των πολιτικών μας μπορούμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων.





Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε κατά την τοποθέτηση του ότι και στις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας και στην καταστροφική πυρκαγιά στον Έβρο «ίδιος είναι ο ένοχος, ίδια είναι και η αιτία: Η διαχρονική πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος και έχει τη σφραγίδα όλων σας, και της ΝΔ, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των κομμάτων που κυβέρνησαν δηλαδή».

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε ότι η κυβέρνηση «για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζει τις καταστροφές σαν ευκαιρία για μεγαλύτερες μπίζνες στις κατεστραμμένες περιοχές» και αυτή η αντιμετώπιση «είναι η "καύσιμη ύλη" για τις επόμενες καταστροφές που έρχονται». Επεσήμανε δε ότι το στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας που περιγράφεται στην έκθεση της ολλανδικής εταιρείας χαρακτηρίζεται «από το γνωστό εγκληματικό κριτήριο του "κόστους-οφέλους" για το σύνολο των έργων και των δράσεων που προτείνονται».

«Το πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης είναι ότι λειτουργεί πάντα με χρονοκαθυστέρηση, και όταν το κάνει αυτό επιχειρεί να κρύψει τα λάθη της», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο αντιμετώπισης των καταστροφικών πλημμυρών στη Θεσσαλία, λέγοντας ότι «υπάρχουν συγκεκριμένα εγκλήματα» και ότι «η Ελλάδα είναι ένα κράτος μπάχαλο, ένα κράτος "μπανανία"».

Προσέθεσε ότι «ο πρωθυπουργός ήρθε εδώ και δεν είχε καμία διάθεση αυτοκριτικής, μας είπε ότι φταίει ο κακός καιρός», σημειώνοντας ότι όταν μιλάει ο πρωθυπουργός στη Βουλή, πρέπει «να έχει το θάρρος να λέει και τι δεν κάνατε και τι στραβό έγινε και πως φταίει ο τάδε υπουργός του και όχι να προσπαθεί να κάνει μια συγκάλυψη όλων των δεδομένων». Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναρωτήθηκε αν θα τιμωρηθεί κανείς για τους νεκρούς στη Θεσσαλία, αν θα μάθουμε ποτέ ποιος φταίει και υποστήριξε ότι «πολιτική δεν σημαίνει καταστολή, σημαίνει πρόληψη. Ήρθε η ώρα των πράξεων και όχι των λόγων».

Σχετικά με τις πυρκαγιές στον Έβρο και την τεράστια καταστροφή στην περιοχή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «κάηκε γιατί κάποιοι φταίνε επί δεκαετίες». «Δεν αποδίδω ευθύνη μόνο σε αυτή την κυβέρνηση», συμπλήρωσε και ρώτησε τον πρωθυπουργό «γιατί δεν πήρατε αντιπυρικό υγρό όπως κάνατε στην Πάρνηθα» σημειώνοντας «δεν θα καιγόταν ούτε ο Έβρος ούτε η Ρόδος, αν το κάνατε». Επίσης, ρώτησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη αν τελικά θα τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες στον Έβρο.

«Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, όσα ανέφερε ο κ. Βελόπουλος, στην αρχή της τοποθέτησής του», ανέφερε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, σε σύντομη παρέμβασή του στη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, αναφερόμενος στην αποστροφή του κ. Βελόπουλου που είχε είχε καλέσει τον κ. Τριαντόπουλο να απαντήσει, αν είναι εκείνος ή ο απερχόμενος περιφερειάρχης έδωσαν την εντολή να μπαζωθεί ο χώρος του πολύνεκρου δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την ρητορική της κλιματικής αλλαγής για να αποποιηθεί τις δικές της ευθύνες και να ρίξει το φταίξιμο σε έναν εξωγενή παράγοντα που λειτουργεί για αυτήν απενοχοποιητικά», υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών», Βασίλης Στίγκας και προσέθεσε ότι «αυτόν ακριβώς τον ρόλο παίζει η προπαγανδιζόμενη κλιματική αλλαγή, στην ειδικότερη έκφανση των δήθεν πρωτοφανών καιρικών φαινομένων».

Όσον αφορά τις πλημμύρες στην Θεσσαλία, ο πρόεδρος των «Σπαρτιατών» υποστήριξε: «Εκτός των "φονικών πυρκαγιών", η κυβέρνηση επιχειρεί να βασίσει το αφήγημα της κλιματικής αλλαγής και στις "φονικές πλημμύρες" στην Θεσσαλία. Η κλιματική αλλαγή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αιτία-μπαλαντέρ, την οποία ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του αναμασούν συνεχώς σαν μπαγιάτικη καραμέλα. Έτσι, με σκοπό την πειστικότερη υλοποίηση της μετάθεσης των ευθυνών, εκείνοι που θα έπρεπε να λογοδοτήσουν για την τεράστια έκταση των καταστροφών καταφεύγουν στην στατιστική, η οποία, ως γνωστόν, είναι ο καλύτερος τρόπος για να πει κανείς ψέματα. Η επωφελής για την κυβέρνηση δικαιολογία της κλιματικής αλλαγής υιοθετήθηκε και από όσους δήλωσαν ότι στην Θεσσαλία σημειώθηκε "η πλημμύρα του αιώνα". Το σωστό, όμως, θα ήταν να την χαρακτηρίζαμε όχι "πλημμύρα", αλλά "απάτη του αιώνα"».

Ο Πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός είπε, μεταξύ άλλων ό,τι «Τρεις μήνες μετά το χτύπημα της φονικής κακοκαιρίας Daniel, οι πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία βουλιάζουν αβοήθητοι στον ωκεανό της κρατικής αδιαφορίας. Το ένα βάσανο τους, διαδέχεται το άλλο. Πρώτα ήρθαν αντιμέτωποι με τον θάνατο, χωρίς κανένα σχέδιο Πολιτικής Προστασίας. Μετά έζησαν ώρες και μέρες αγωνίας, μέχρι να φανεί μία σωστική λέμβος ή ένα ελικόπτερο να τους απεγκλωβίσει. Μετά δέχθηκαν το σοκ του κατεστραμμένου σπιτιού τους. Στη συνέχεια κατάλαβαν ότι τους εξαπάτησε η κομματοκρατούμενη αυτοδιοίκηση με αντιπλημμυρικά έργα βιτρίνας που τελικά τα παρέσυραν οι λασποχείμαρροι. Και σαν τελευταίο πλήγμα, είδαν την Πολιτεία να τους παρατά στο έλεός τους, αφού πρώτα εξήγγειλε μερικές «φασόν» αποζημιώσεις που κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, στα 6.600 ευρώ».

Eν συνεχεία ο κ. Νατσιός αναφέρθηκε στις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών στον Έβρο και κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν λαμβάνει μέτρα «σε επίπεδο υποδομών και θέσεων εργασίας για να κρατηθεί όρθια η οικονομία του Έβρου και να γίνει πιο θελκτικός ο τρόπος ζωής.

Για εγκατάλειψη των πυρόπληκτων και των πλημμυροπαθών «στη μοίρα τους, χωρίς προστασία», κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως ενημέρωσε, τη συζήτηση προσκάλεσε να την παρακολουθήσουν πυρόπληκτοι από το Μάτι και πλημμυροπαθείς από το Βλοχό Καρδίτσας, κάτι που, όπως σχολίασε, φέρνει «σε δύσκολη θέση» τον πρωθυπουργό, τον οποίο εγκάλεσε γιατί «κρατάει ακόμα» τα πρόσωπα που ενέχονται για το «έγκλημα» στο Μάτι και γιατί δεν έχει «ασχοληθεί» εδώ και πάνω από δύο μήνες με την «ανθρωπιστική κρίση στο Βλοχό».

Εγκάλεσε τον Πρωθυπουργό γιατί «σε κάθε καταστροφή βλέπει ευκαιρία και κάθε συγγνώμη που εκφράζει συνδέεται με τα αντίστοιχα κονδύλια», ζητώντας από τον πρωθυπουργό να απαντήσει που πήγαν τα χρήματα για τα αντιπλημμυρικά στη Θεσσαλία και αν τελικά υποστηρίζει που λειτούργησαν ή όχι. Είμαστε στο σημείο που το ‘πάμε και όπου βγει' το έχετε μετατρέψει σε ‘πάμε κι όσα φάμε'», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου, ο πρωθυπουργός την κατηγόρησε ότι κοιτάει τους πολίτες και τους λέει ότι υπάρχει ένα λεφτόδενδρο. «Λίγη αυτοσυγκράτηση δεν κατέχετε το μονοπώλιο της κοινωνικής ευαισθησίας, κουνάτε το δάχτυλο ως εθνικός εισαγγελέας χωρίς να καταθέτετε καμία απολύτως πρόταση» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.





Ειδήσεις σήμερα:

Περιστέρι: Ισόβια στον νεαρό που στραγγάλισε 17χρονη επειδή έβρισε το Ισλάμ

Βύρωνας: Πέθανε η 16χρονη που είχε κάνει χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Ρεύμα - Πράσινο Τιμολόγιο: Οδηγός για τους καταναλωτές