Βουλή: Επίθεση Κουτσούμπα σε ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Δριμεία κριτική άσκησε ο ΓΓ του ΚΚΕ στην Βουλή, κατά την συζήτηση για τα μέτρα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και του Έβρου.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή την Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου, για το ζήτημα της αποκατάστασης της Θεσσαλίας και του Έβρου και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είπε ότι η κυβέρνηση «για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζει τις καταστροφές σαν ευκαιρία για μεγαλύτερες μπίζνες στις κατεστραμμένες περιοχές» και αυτή η αντιμετώπιση «είναι η "καύσιμη ύλη" για τις επόμενες καταστροφές που έρχονται».

Επισήμανε ότι το στρατηγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας που περιγράφεται στην έκθεση της ολλανδικής εταιρείας χαρακτηρίζεται «από το γνωστό εγκληματικό κριτήριο του "κόστους-οφέλους" για το σύνολο των έργων και των δράσεων που προτείνονται».

«Υπέρτατο κριτήριο είναι πάλι οι περιβόητες "αντοχές της οικονομίας", δηλαδή να μη λείψει ούτε ένα ευρώ από τα πακέτα και τις φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι» πρόσθεσε.

Ανέφερε πως στο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται «η αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής με κατάργηση των υγροβόρων καλλιεργειών γιατί δεν έχουν αγοραστές, η προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιαίτερα σε αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και για τις κατοικίες, ο δήθεν "πράσινος" ενεργειακός σχεδιασμός και η νέα ΚΑΠ που θα οδηγήσει στο ξεκλήρισμα και άλλων βιοπαλαιστών αγροτών».

«Αυτό το σχέδιο δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό για την προστασία του λαού» τόνισε και σημείωσε την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των κινδύνων και των αναγκών των κατοίκων της περιοχής και των αγροτών.

Αναφερόμενος και πάλι στην έκθεση της ολλανδικής εταιρείας βάσει της οποίας «πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι δεν μπορούν να προστατευθούν από πλημμύρες όλες οι περιοχές στη Θεσσαλία στα επιθυμητά επίπεδα» είπε ότι η κυβέρνηση λέει στο λαό της Θεσσαλίας πως «για όλα φταίει η κακιά του η μοίρα» και του ζητά «συμβιβασμό και μοιρολατρία, λες και βρισκόμαστε στον Μεσαίωνα και όχι στον 21ο αιώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Εγκάλεσε την κυβέρνηση για τεράστιες ελλείψεις στην Πολιτική Προστασία και είπε ότι «δεν είναι αποτέλεσμα έλλειψης τεχνογνωσίας, αλλά αποτέλεσμα ελλιπούς χρηματοδότησης και των κυβερνητικών προτεραιοτήτων».

Πρόσθεσε ότι οι πληγέντες «εξαιτίας των ίδιων κριτηρίων και προτεραιοτήτων» βιώνουν «την εγκατάλειψη από το εχθρικό κράτος», αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα για την τραγική κατάσταση χιλιάδων ανθρώπων στην Θεσσαλία που αφορά στην παραγωγή, στην κατοικία στην υγεία τους, στην αποκατάσταση σχολείων, στο οδικό και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ, στο βοήθημα από το κράτος και στο ψυχικό αποτύπωμα από τις καταστροφές».

Σημείωσε ότι τα επείγοντα και αυτονόητα που έπρεπε να γίνουν με ευθύνη του κράτους, «στις περισσσότερες περιπτώσεις έγιναν από τους ίδιους τους πληγέντες με τη βοήθεια και αλληλεγγύη, άλλων ανθρώπων, εργατικών σωματείων και μαζικών φορέων από όλη τη χώρα».

Αναφέρθηκε και στην «αβεβαιότητα των επαγγελματιών και εμπόρων» της περιοχής, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση «εμπαίζει και αυτούς».

«Το ΚΚΕ, σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, δεν κρίνει την κυβέρνηση μόνο για την ταχύτητα με την οποία υλοποιεί κάποιες δεσμεύσεις της, την κρίνει κυρίως από το πώς αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των πλημμυροπαθών οι οποίες δεν καλύπτονται από τις όποιες δεσμεύσεις της κυβέρνησης» είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο προτάσεων και θα συνεχίσει «για όλα αυτά να μπαίνει στην πρώτη γραμμή του αγώνα, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή και αυτό το ξέρουν καλά οι κάτοικοι της Θεσσαλίας».

Είπε ότι και στις καταστροφικές πλημμύρες της Θεσσαλίας και στην καταστροφική πυρκαγιά στον Έβρο «ίδιος είναι ο ένοχος, ίδια είναι και η αιτία: Η διαχρονική πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως κόστος και έχει τη σφραγίδα όλων σας, και της ΝΔ, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των κομμάτων που κυβέρνησαν δηλαδή».

Σημείωσε ότι αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών εξαγγέλλει «την εκχώρηση των δασών σε ξυλοβιομηχανίες και διάφορους εμπορικούς ομίλους» προσθέτοντας, μεταξύ άλλων, ότι «υποτάσσει τη διαχείριση και προστασία των δασών στις ανάγκες και τις επιδιώξεις μονοπωλιακών ομίλων, φιλοδοξώντας να μην υπάρχει κανένα κομμάτι του δάσους χωρίς κερδοφόρα διαχείριση, σε βάρος και της ίδιας της ζωής του λαού».

Αναφέρθηκε στις τεράστιες ελλείψεις δασολόγων, δασεργατών, και πυροσβεστών και πρόσθεσε, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι η κυβέρνηση συνεχίζει «την ίδια δασοκτόνα πολιτική που εφαρμόζεται δεκαετίες τώρα από όλες τις κυβερνήσεις, και τις δικές σας, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα. Μια πολιτική δηλαδή, η οποία αντιμετωπίζει τα δάση ως εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Σόι πάει το βασίλειο και σε ό,τι αφορά τα δάση»

Ο Δ. Κουτσούμπας στην ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς στα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός της περιοχής του Έβρου και στην έλλειψη ολοκληρωμένης στήριξης εκ μέρους της κυβέρνησης.

Είπε ότι «δυστυχώς θα υπάρξει και επόμενη φορά με μια νέα καταστροφή» γιατί «το σημερινό εχθρικό, κατά την άποψή μας, για το λαό κράτος σας, με μεγάλη αποτελεσματικότητα και ικανότητα μπορεί να χρηματοδοτεί κάποιους ομίλους με δισεκατομμύρια ευρώ. Ζεστό χρήμα απ' το αίμα και τον ιδρώτα του λαού μας βγαλμένο, φορολογεί, όμως, και τώρα ετοιμάζεται να ξεζουμίσει τους μικρούς επαγγελματίες. Όμως την ίδια ώρα, είναι παντελώς ανίκανο να αντιμετωπίσει όχι τις επιπτώσεις από τα ακραία φαινόμενα, αλλά ούτε από τα συνηθισμένα και προβλέψιμα, όπως οι έντονες φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, οι καλοκαιρινές πυρκαγιές, ή οι σεισμοί στην πιο σεισμογόνο χώρα της Ευρώπης, όπως είναι η πατρίδα μας. Και δεν μπορεί να το κάνει, γιατί ο ρόλος και η αποστολή του βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση, απ' αυτή της ικανοποίησης των σημερινών λαϊκών αναγκών».

Υπογράμμισε ότι αναδεικνύεται «η ανάγκη μιας ριζικής αλλαγής πορείας, ως απαραίτητης προϋπόθεσης προκειμένου να τεθούν οι όροι για μια ουσιαστική προστασία του λαού από καταστροφές. Και γι' αυτή την αλλαγή πορείας με το λαό πρωταγωνιστή για τις δικές του ανάγκες το ΚΚΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή».

Υπενθύμισε ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες η κυβέρνηση δεν λαμβάνει καν υπόψη της, και κατέληξε στην ομιλία του λέγοντας «εμείς θα συνεχίσουμε, ακόμα πιο δυναμικά, να σας πιέζουμε, ασκώντας σας ισχυρή δυναμική αντιπολίτευση. Και μέσα και έξω από τη Βουλή, μέσα στους αγώνες του λαού, για να αναγκαστείτε να υλοποιήσετε έστω κάποια από αυτά. Μέχρι να ανοίξει ο δρόμος με τη θέληση και απόφαση του ελληνικού λαού να αλλάξουμε συνολικά ρότα».

