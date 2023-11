Κοινωνία

Βύρωνας - Θάνατος 16χρονης από ναρκωτικά: Μητέρα κατηγορούμενου μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λέει για την εμπλοκή του γιου της στην υπόθεση και για το τραγικό γεγονός του θανάτου της άτυχης έφηβης.

«Να τους δώσει δύναμη ο Θεός, να αντέξουν. Όταν είπα στο γιο μου ότι η κοπέλα πέθανε, ξέσπασε σε κλάματα», είπε στη ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Κέλλυ Χεινοπώρου η μητέρα ενός από τους πέντε εμπλεκόμενους στην υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και χορήγησης υπερβολικής δόσης, σε διαμέρισμα στο Βύρωνα.

Το κορίτσι πάλεψε για ημέρες στην εντατική του Ερυθρού Σταυρού. Το κοκτέιλ σκληρών ναρκωτικών που έλαβε από μέλη του κυκλώματος διακίνησης, σε διαμέρισμα του Βύρωνα, ήταν τόσο τοξικό που την νίκησε.

«Ήταν όλο αυτό σοκαριστικό και η τελευταία εξέλιξη είναι και χειρότερη. Εκείνο το βράδυ ο γιος μου πήγε να πάρει λίγη κάνναβη. Για ένα τέταρτο έκατσε σε αυτό το σπίτι. Δεν φταίει, δεν φταίει», μοιράστηκε η μητέρα του κατηγορούμενου.

Μαζί με το θύμα και 3 ακόμη φίλους, στο σπίτι εκείνο, ήταν και ο 17χρονος γιός της. Όπως λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα του, έφυγε νωρίς, πριν το άτυχο κορίτσι χάσει τις αισθήσεις του. «Ήταν αυτά τα 4 άτομα: το κορίτσι, η φίλη της, τα δυο παιδιά που είναι προφυλακιστέοι, και εκείνος που έκατσε 10 λεπτά και έφυγε».

Να σημειώσουμε ότι διαφεύγει της σύλληψης και ένας ακόμη νεαρός, ο οποίος μαζί με τους δυο προφυλακισμένους, φέρεται να εγκατέλειψαν την άτυχη 16χρονη και τη φίλη της πριν φτάσει το ασθενοφόρο, γιατί φοβήθηκαν ότι θα έμπλεκαν με την αστυνομία, καθώς όλοι έχουν συλληφθεί για ναρκωτικά στο παρελθόν. Μάλιστα ο ένας ζήτησε από την φίλη της 16χρονης να συμμαζέψει το χώρο για να μην βρεθούν οι ουσίες.

