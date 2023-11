Κόσμος

Εκλογές στην Ολλανδία - Βίλντερς: Πρωτιά για τον ακροδεξιό πολιτικό

Νέα ακροδεξιά κυβέρνηση εκλέγεται στην Ευρώπη. Τα πρώτα συγχαρητήρια στον επικεφαλής του ισλαμοφοβικού κόμματος.

Το ολλανδικό ακροδεξιό ισλαμοφοβικό κόμμα του Γκέερτ Βίλντερς φέρεται να κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα, σύμφωνα με τα exit poll, προκαλώντας πολιτικό σεισμό που θα γίνει αισθητός πέραν των συνόρων της Ολλανδίας.

Το PVV (Κόμμα για την Ελευθερία) φέρεται να κέρδισε 35 έδρες και άνετη εκλογική νίκη, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του ινστιτούτου Ipos. Η αριστερή συμμαχία του Φρανς Τίμερμανς είναι δεύτερη με 26 έδρες. Το κεντροδεξιό VVD έρχεται τρίτο με 23 έδρες, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.

Εάν επιβεβαιωθεί από τα τελικά αποτελέσματα, η νίκη του Βίλντερς σηματοδοτεί μια ξαφνική στροφή προς τα δεξιά, η οποία θα προκαλέσει ανησυχία στις Βρυξέλλες: το PVV έχει υποσχεθεί συγκεκριμένα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την παραμονή της Ολλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Μπορεί να μην είναι αυτό που αναζητούν άλλα κόμματα στην Ευρώπη ή σε άλλες χώρες, αλλά αυτό είναι η δημοκρατία", δήλωσε ο 60χρονος πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς αμέσως μόλις ψήφισε.

Το μήνυμά του κατά της μετανάστευσης, το οποίο περιλαμβάνει το κλείσιμο των συνόρων και η απέλαση των παράνομων μεταναστών, δείχνει να βρήκε απήχηση στους Ολλανδούς ψηφοφόρους.

Παρότι ο Βίλντερς φαίνεται ότι θριάμβευσε στις δημοσκοπήσεις, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει να σχηματίσει κυβερνητικό συνασπισμό.

Οι ηγέτες των τριών άλλων μεγάλων κομμάτων διαβεβαίωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν σε έναν συνασπισμό υπό το PVV.

Η Κέιτ Πάρκερ, της εταιρίας Economist Intelligence Unit, δήλωσε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα "συνταγματικό αδιέξοδο" στην πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ.

Ο εθνικιστής δεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι κατ’ αυτόν πνέουν «άνεμοι της αλλαγής», μετά τη νίκη της άκρας δεξιάς του Χέερτ Βίλντερς.

«Οι άνεμοι της αλλαγής είναι εδώ», έκρινε ο Βίκτορ Όρμπαν σε ανάρτησή του συνταγμένη στα αγγλικά στο X (το πρώην Twitter), προσθέτοντας: «Συγχαρητήρια στον Χέερτ Βίλντερς για τη νίκη του» στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.

Και η επικεφαλής του γαλλικού κόμματος Εθνικός Συναγερμός (άκρα δεξιά) Μαρίν Λεπέν «συνεχάρη» τον Χέερτ Βίλντερς και την παράταξή του, το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας (PVV), για τη «θεαματική επίδοσή» τους στις βουλευτικές εκλογές στην Ολλανδία.

«Συγχαρητήρια στον Χέερτ Βίλντερς και στο PVV για τη θεαματική επίδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, που επιβεβαιώνει την αυξανόμενη προσήλωση στην υπεράσπιση των εθνικών ταυτοτήτων. Λόγω του ότι οι λαοί αρνούνται να δουν τον εθνικό πυρσό να σβήνει η ελπίδα για αλλαγή παραμένει ζωντανή στην Ευρώπη», ανέφερε η κυρία Λεπέν μέσω X (του πρώην Twitter).

