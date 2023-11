Κοινωνία

Βύρωνας – Φίλη 16χρονης στον ΑΝΤ1: Καλέσαμε το ασθενοφόρο και όλοι οι άλλοι έφυγαν

Η φίλη της 16χρονης που έχασε τη ζωή της μετά από χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η φίλη της 16χρονης από το Βύρωνα, η οποία κατέληξε χθες μετά από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ, όπου ήταν διασωληνωμένη, μετά ό χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών.

«Βρισκόταν μαζί με τον….στο άλσος Αιγάλεω, όπου έκαναν χρήση ουσιών και συγκεκριμένα σίσσα και ινδικής κάνναβης. Στη συνέχεια πήγαμε στον Βύρωνα στην οικία του…. όπου εκεί βρίσκονταν όλοι, αλλά και ο φίλος της. Κάναμε όλοι χρήση ινδικής κάνναβης ενώ η…..είπε ότι η έκανε επιπλέον πριν ηρωίνη και λίρικα.

Διανυκτερεύσαμε όλοι εκεί… Το πρωί δεν ξυπνούσε, ήταν ανάσκελα στο κρεβάτι χωρίς τις αισθήσεις της με ανοιχτά μάτια και έβγαζε από τη μύτη αίμα και υγρά. Καλέσαμε ασθενοφόρο και οι άλλοι έφυγαν».





