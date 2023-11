Κοινωνία

Βύρωνας: Πέθανε η 16χρονη που είχε κάνει χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών

Την τελευταία της πνοή άφησε η 16χρονη που είχε κάνει χρήση κοκτέιλ ναρκωτικών.

Πέθανε η 16χρονη που είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, τα οποία της είχε δώσει συμμορία στον Βύρωνα.

Το κορίτσι νοσηλεύοταν διασωληνωμένο από την περασμένη εβδομάδα, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί οι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων είναι και ανήλικοι.

H ανήλικη, μαζί με μία φίλη της, προσκλήθηκαν, βράδυ, από ένα 17χρονο αγόρι σε σπίτι, στην περιοχή του Βύρωνα.

Εκεί, δόθηκαν στη 16χρονη κάνναβη, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες, το λεγόμενο «σίσα» ή κόκα των φτωχών.

Η αστυνομία στις 17 Νοεμβρίου συνέλαβε έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικους, που συμμετείχαν σε κύκλωμα ναρκωτικών. Για την υπόθεση έχουν οδηγηθεί στη φυλακή οι δύο από τους πέντε κατηγορούμενους. Οι υπόλοιποι τρεις είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Τα μέλη της σπείρας οδηγούσαν τα θύματά τους σε ένα σπίτι στο Βύρωνα, ενώ τα ναρκωτικά τα είχε αποθηκεύσει σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη Γλυφάδα.

