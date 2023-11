Κοινωνία

Βύρωνας: Δοκιμές αυτοσχέδιων ναρκωτικών έκανε η 16χρονη που είναι στη ΜΕΘ

Σοκαριστικό περιστατικό με θύμα ανήλικη στο κέντρο της Αθήνας. Πώς δρούσε η σπείρα.

Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία 16χρονη από τον Βύρωνα, η οποία έκανε υπερβολική χρήση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπρόεδρου των Αστυνομικών Αθήνας, Νίκου Ρήγα, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με θέα», το κορίτσι έπεσε θύμα σπείρας εμπόρων ναρκωτικών, οι οποίοι έκαναν μίξη ναρκωτικών κι εκείνη τα δοκίμαζε.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλα μέλη στη σπείρα, αλλά και άλλα θύματά τους.

Ο Νίκος Ρήγας εφιστά την προσοχή στους γονείς εφήβων, στην περίπτωση που παρατηρούν κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών τους, να καλούν την Αστυνομία, τονίζοντας ότι, το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι «εδώ» και πως δεν είναι ταμπού να ζητήσει κανείς βοήθεια.

