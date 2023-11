Κοινωνία

Προαστιακός: Αλαλούμ σε δρομολόγιο προς Αεροδρόμιο

Οι επιβάτες πολλοί από τους οποίους έτρεχαν να προλάβουν πτήση, αντίκρυσαν το τρένο να φτάνει ξαφνικά σε λάθος σταθμό... στην άλλη άκρη του Λεκανοπεδίου.

Αλαλούμ επικράτησε την Πέμπτη σε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου της Αθήνας, ενώ λίγο έλειψε να συμβεί και ατύχημα στο συγκεκριμένο συρμό.

Όπως μεταδίδει η ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Φαίη Χρυσοχόου, μια αμαξοστοιχία του Προαστιακού η οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα δρομολογίων επρόκειτο να αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό το Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», ακολούθησε ξαφνικά άλλη διαδρομή με αποτέλεσμα να καταλήξει στο σταθμό των Άνω Λιοσίων.

Έκπληκτοι οι επιβάτες είδαν να φτάνουν σε άλλο σταθμό από εκείνον για τον οποίο είχαν ξεκινήσει, με ό,τι επίπτωση επρόκειτο να έχει αυτό στη χρονική συνέπειά τους απέναντι στα αεροπορικά τους ταξίδια, τις υποχρεώσεις τους και τον ημερήσιο προγραμματισμό τους.

Κάποιοι από αυτούς όταν συνειδητοποίησαν τι είχε γίνει, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός μπήκε σε λάθος ράγες και ότι, σε περίπτωση διασταύρωσης με άλλη αμαξοστοιχία που βρισκόταν κανονικά στις σωστές της ράγες, θα μπορούσε να υπάρξει και σύγκρουση μεταξύ τους.

Ευσταθής και αποτελεσματική ενημέρωση των επιβατών εκ μέρους της εταιρίας, ουσιαστικά δεν υπήρξε. Ο φύλακας στο σταθμό των Άνω Λιοσίων δεν είχε την απαραίτητη πληροφόρηση για να απαντήσει στα ερωτήματα των επιβατών.

Αρχικά εκδόθηκε ηχητική ανακοίνωση ότι το ίδιο τρένο θα ξανα-αναχωρήσει, προκειμένου να μεταβεί όπως εξαρχής έπρεπε, στο σταθμό Αεροδρομίου. Οι άτυχοι πολίτες επιβιβάστηκαν, όμως ο συρμός δεν ξεκινούσε.

Μετά από λίγο βγήκε νέα ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία οι επιβάτες έπρεπε να αποβιβαστούν από το συρμό και να μεταβούν στην απέναντι αποβάθρα, γιατί θα ερχόταν να τους περισυλλέξει άλλη αμαξοστοιχία.

