Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος

Ο 23χρονος Σύρος που έσπειρε τον φόβο στα Εξάρχεια, έφτασε στα δικαστήρια χωρίς δικηγόρο

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο δράκος των Εξαρχείων, ενώ ο ίδιος ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια για τις 7 επιθέσεις σε γυναίκες με σκοπό να τις βιάσει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο 23χρονος Σύρος που έσπειρε τον φόβο στα Εξάρχεια, έφτασε στα δικαστήρια χωρίς δικηγόρο ενώ αναμένεται να διορισθεί κρατικός συνήγορος υπεράσπισης.

Ο κατηγορούμενος είχε κρατηθεί προσωρινά στις Φυλακές Γρεβενών για απόπειρα βιασμού και αφέθηκε ελεύθερος μετά από κράτηση 12 μηνών τον περασμένο Αύγουστο. Η δίκη του έχει προσδιοριστεί για τον Απρίλιο του 2024.

