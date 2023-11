Κοινωνία

“Δράκος των Εξαρχείων”: Εισαγγελική έρευνα για την αποφυλάκισή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για την υπόθεση του 23χρονου, "Δράκου των Εξαρχείων".

-

Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες αρμοδίων αναζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών σχετικά με την μη έγκαιρη ενημέρωση των εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του 23χρονου Σύρου, κατηγορούμενου για σεξουαλική βία, ο οποίος επί σειρά μηνών δεν τηρούσε τους όρους που του είχαν επιβληθεί σε αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης του για κατηγορία προγενέστερη αυτής για την οποία προφυλακίστηκε σήμερα.

Μετά από παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Εφετών Καλλιόπης Βαρδάκη, ξεκινά έρευνα με στόχο να εντοπιστεί αν προκύπτουν ευθύνες στην υπόθεση του αλλοδαπού σχετικά με την αποφυλάκιση του για υπόθεση απόπειρας βιασμού ηλικιωμένης γυναίκας.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών έδωσε εντολή για την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης καθώς ήδη διαβιβάστηκε από την κ. Βαρδάκη φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα όσον αφορά την έγκαιρη ενημέρωση που είχαν τόσο το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού όσο και η Δομή της Μαλακάσας για την άρση της κράτησης, τον περασμένο Αύγουστο, του αλλοδαπού και τους όρους που του επιβληθήκαν σε αντικατάσταση της.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, το Αστυνομικό Τμήμα επί σειρά μηνών δεν ειδοποίησε τις εισαγγελικές αρχές ότι ο 23χρονος δεν τήρησε τους όρους που του είχαν επιβληθεί και αφορούσαν τόσο την διαμονή του στην Μαλακάσα όσο και την υποχρέωση εμφάνισης στο ΑΤ Ωρωπού.

Η προκαταρκτική εξέταση έχει διερευνώμενο αδίκημα την παράβαση καθήκοντος και εστάλη στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να ζητήσει από το Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού κάθε έγγραφο που έχει στη διάθεσή του σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες ενέργειες για την τήρηση των περιοριστικών όρων αλλά και προκειμένου να διακριβωθεί αν και με ποιο τρόπο έγινε η ενημέρωση της αρμόδιας Εισαγγελίας Εφετών ότι ο 23χρονος ήταν ουσιαστικά εξαφανισμένος από την πρώτη στιγμή της αποφυλάκισης του.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Εντυπωσιακή η παρέλαση για το “Thanksgiving” (βίντεο)

Χαλκίδα: Ασθενής το “έσκασε” από το Νοσοκομείο φορώντας καθετήρα!

Λωρίδα της Γάζας – απελευθέρωση ομήρων: Ξεκίνησε η διαδικασία ανταλλαγής (εικόνες)