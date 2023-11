Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις: Άνετη επικράτηση για τους Πειραιώτες

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν περιθώρια στους Λιθουανούς να αμφισβητήσουν την ανωτερότητα τους και πήραν δίκαια το ροζ φύλλο αγώνα.

Αν και μπήκε με 0/5 τρίποντα στο ματς, ο Ολυμπιακός έριξε στο... καναβάτσο τη Ζαλγκίρις Κάουνας, 89-72, στο ΣΕΦ, χάρη σε ένα επιθετικό ξέσπασμα με σερί 12-0 και «καυτούς» τους Τόμας Ουόκαπ και Αϊζέια Κέινααν στην 3η περίοδο, αλλά και 15/29 τρίποντα στο σύνολο.

Ο Κέινααν έκανε ρεκόρ καριέρας με 25 πόντους (το προηγούμενο ήταν οι 23 πόντοι από τις 9 Νοεμβρίου 2023 κόντρα στην Μπασκόνια) και 25 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (το προηγούμενο ήταν οι 23 βαθμοί στο αγώνα του με την Ούνιξ Καζάν απέναντι στην Αρμάνι).

Ο Πίτερς σημείωσε 22 πόντους με 4/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Ο Ουόκαπ είχε 14 πόντους με 4/7 τρίποντα και 5 ασίστ στην 3η διαδοχική νίκη (προηγήθηκαν αυτές επί Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα) και 6η συνολικά, στις 10 πρώτες αγωνιστικές της Euroleague.

Ο Φαλ (4 ασίστ) ήταν ο παίκτης «κλειδί» στη ρακέτα πασάροντας εξαιρετικά και δημιουργώντας παιχνίδι για τους συμπαίκτες του, θετικός υπήρξε ο Νίκολα Μιλουτίνοβ στην επιστροφή του, ενώ πολύ καλό ματς έκανε ο Μπραζντέικις με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ απέναντι στους συμπατριώτες του.

Αν και επέστρεψε στη δωδεκάδα, ο Σακίελ ΜακΚίσικ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, καθώς έχει κάνει μόνο τρεις προπονήσεις με την ομάδα.

Oι Λιθουανοί που είχαν κορυφαίο τον Κίναν Έβανς με 21 πόντους υποχώρησαν στο 4-6.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 43-31, 69-52, 89-72

Διαιτητές: Γιαβόρ (Κροατία), Νίκολιτς (Σερβία), Τσίτσι (Αλβανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 14 (4), Κέινααν 25 (4), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 3 (1), Φαλ 2, Παπανικολάου 2, Μπραζντέικις 9 (2), Πίτερς 22 (4), Μιλουτίνοβ, Σίκμα, ΜακΚίσικ

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Κάζις Μακσβίτις): Έβανς 21 (3), Λεκαβίτσιους 9 (1), Χέιζ 10, Γκιεντράιτις 2, Σμιτς 4, Μοντβίλα, Μπιρούτις, Ντίμσα 3 (1), Λαβρινοβίτσιους 2, Μάνεκ 10 (2), Μπουτκεβίτσιους 5 (1), Ουλανόβας 6

