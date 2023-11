Κοινωνία

Πανεπιστημιούπολη: Επεισόδια και ζημιές στην Καισαριανή

Ακόμη μια νύχτα έντασης προκάλεσε ομάδα νεαρών που είχε ως ορμητήριο τον χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

(εικόνα αρχείου)

Του Μανώλη Ασαριώτη

Επεισόδια σημειώθηκαν την νύχτα στην Καισαριανή.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 03:10, περίπου 50 άτομα βγήκαν από την Πανεπιστημιούπολη, προς την πλευρά της Καισαριανης και άρχισαν να καταστρέφουν στο πέρασμα τους.

'Εσπασαν τζαμαρία σε έναν φούρνο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και έριξαν βόμβες μολότοφ σε υποκατάστημα σούπερ μάρκετ σε άλλο σημείο του ίδιου δρόμου.

Ακόμη, άναψαν φωτιές σε κάδους και έβαλαν φωτιά και σε ένα αυτοκίνητο τύπου βαν.





