Χαμάς: Οι 14 Ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Γάζα (εικόνες)

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως 14 Ισραηλινοί όμηροι και τρεις ξένοι αφέθηκαν ελεύθεροι

Στον ισραηλινό στρατό έχουν παραδοθεί οι ισραηλινοί όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα κατά την τρίτη μέρα της επιχείρησης ανταλλαγής ομήρων με τη Χαμάς.

Ειδικότερα, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι 17 όμηροι έχουν παραδοθεί από τη Χαμάς, 14 Ισραηλινοί πολίτες και τρεις ξένοι υπήκοοι.

Αυτοί είναι οι όμηροι που απελευθερώθηκαν:

Η Avigail Idan, 4, της οποίας οι γονείς δολοφονήθηκαν και οι δύο στις 7 Οκτωβρίου με δύο αδέλφια της να βρίσκονται στη ζωή, απήχθη από το Kfar Aza.

Η Avigail Idan, 4, της οποίας οι γονείς δολοφονήθηκαν και οι δύο στις 7 Οκτωβρίου με δύο αδέλφια της να βρίσκονται στη ζωή, απήχθη από το Kfar Aza. Η Hagar Brodetz, 40, και τα παιδιά της Ofri, 10, Yuval, 9 και Oriya, 4 ετών, αιχμαλωτίστηκαν από το Kfar Aza.

Η Chen Almog Goldstein, 48, και ο Agam, 17, ο Gal, 11 και ο Tal, 9, απήχθησαν από το Kfar Aza. Ο σύζυγός της, Nadav και η κόρη της Yam σκοτώθηκαν στην επίθεση.

Άλμα Αβραάμ, 84, όμηρος από τον Ναχάλ Οζ.

Η Aviva Siegel, 64, με καταγωγή από τη Νότια Αφρική, απήχθη από το Kfar Aza μαζί με τον σύζυγό της, τον Αμερικανό υπήκοο Keith Siegel, ο οποίος πιστεύεται ότι βρίσκεται ακόμα στη Γάζα.

Οι αδερφές Ela, 8 και Dafna, 15, Elyakim, απήχθησαν από το Nahal Oz μετά τη δολοφονία του πατέρα τους, Noam, της συντρόφου του, Dikla και του γιου της, Tomer.

Ο Ρόνι Κριβόι, 25 ετών, με διπλή υπηκοότητα Ρωσίας-Ισραήλ, εργαζόταν στο μουσικό φεστιβάλ Supernova όταν τον απήγαγαν.

