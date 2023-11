Αθλητικά

Απόλλωνας Πάτρας – Μαρούσι: Πολύτιμη νίκη για τους φιλοξενούμενους

Το Μαρούσι πέτυχε την δεύτερη εκτός έδρας νίκη του στο πρωτάθλημα και έστειλε τους Αχαιούς στον βυθό του βαθμολογικού πίνακα.

Ένα πολύτιμο «διπλό», το δεύτερο εφετινό, πανηγύρισε το Μαρούσι στο κλειστό της Περιβόλας, κρατώντας τον Απόλλωνα Πατρών στον βυθό της κατάταξης με ρεκόρ 1-7, «αγκαλιά» με την Καρδίτσα. Η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη επικράτησε με 75-69 των Αχαιών, για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-5.

Σε μία συναρπαστική σε εξέλιξη αναμέτρηση, που βρήκε τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ από το πρώτο τζάμπολ, το Μαρούσι ήταν αυτό που χαμογέλασε, αψηφώντας την αστοχία του από τα 6,75 (μόλις 2/11 τρίποντα).

Οι φιλοξενούμενοι εξαργύρωσαν ουσιαστικά το ξέσπασμα τους στο τελευταίο τετράλεπτο, όταν από το εις βάρος τους 65-64 βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την «δεμένη» άμυνά τους και με σερί 0-6 έγραψαν στο 1:31΄ για τη λήξη το 65-70. Ο Απόλλων πάλεψε να επιστρέψει, μείωσε στους 3 στα 54΄΄ (69-72), με τον Χιλ να μετράει στη συνέχεια 1/2 βολές (69-73) και τον Τζούστον να σφραγίζει το «διπλό» με ένα καθοριστικό επιθετικό ριμπάουντ. Το τελικό 69-75 γράφτηκε από τον ίδιο με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, μετά από κλέψιμο και ασίστ του Χιλ.

Πρωταγωνιστές των νικητών οι Μίροσλαβ Ραντούλιτσα και Σακούρ Τζούστον (11ρ.) με 22 και 19 πόντους, αντίστοιχα. Από τον Απόλλωνα ξεχώρισε ο Ντέσμοντ Ουάσινγκτον με 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-13, 35-32, 54-54, 69-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Τζιοπάνος, Μηλαπίδης

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Δελέγκος): Σταρκς 3 (1), Όσμπορν 3 (1), Σαλούστρος 8 (2), Μπράουν 11, Μουράτος 2, Ουάσινγκτον 25, Σκορδίλης , Βισσαρίου, Καφέζας, Γκιουζέλης 4.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Λιμνιάτης): Χιλ 12 (1), Τζούστον 19 (1), Μπρίσκο 14, Ραντούλιτσα 22, Νικολαΐδης 2, Στασινός, Μπόγρης, Ιορδάνου, Γιαννόπουλος 6 , Λούκοβιτς.

