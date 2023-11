Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε παγόβουνο τρεις φορές όσο η Νέα Υόρκη

Συναγερμός έχει σημάνει για την αποκόλληση του μεγαλύτερου παγόβουνο της Ανταρκτικής.

Τρεις φορές το μέγεθος της Νέας Υόρκης έχει το παγόβουνο που αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική, την περασμένη Παρασκευή.

Το παγόβουνο Α23a είναι σχεδόν 4000τμ και είχε αποκολληθεί από τις αρχές του 1986 από την Ανταρκτική, αλλά είχε αμέσως «κολλήσει» στη θάλασσα Wedel κι έγινε ουσιαστικά ένα νησί πάγου.

Το ανησυχητικό είναι ότι, το παγόβουνο κινείται πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τις εικόνες από τους δορυφόρους.

Να σημειωθεί ότι ένα ανάλογο περιστατικό με άλλο παγόβουνο είχε σημειωθεί και στις αρχές του 2023 όταν ένα άλλο παγόβουνο, μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποκολλήθηκε όταν η παλίρροια διεύρυνε μια προϋπάρχουσα ρωγμή στον πάγο, την αποκαλούμενη Chasm-1, ανέφερε η BAS, ένας οργανισμός που ασχολείται με την έρευνα των πολικών περιοχών.

Πριν από δύο χρόνια, ένα παγόβουνο περίπου του ίδιου μεγέθους είχε σχηματιστεί στην ίδια ζώνη, την αποκαλούμενη Τράπεζα Πάγου Μπραντ, όπου βρίσκεται ο βρετανικός ερευνητικός σταθμός Χάλι Στ΄.

Η Ανταρτική υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και πέρσι καταγράφηκαν εκεί θερμοκρασίες ρεκόρ. Το 2021, το πλήρες λιώσιμο ενός παγόβουνου, σε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων από το σημείο απ’ όπου αποκολλήθηκε το 2017, ελευθέρωσε περισσότερους από 150 δισεκατομμύρια τόνους γλυκού νερού, κάτι που ανησύχησε τους επιστήμονες γιατί δεν γνώριζαν ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στο εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής.

