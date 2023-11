Κοινωνία

Παγκράτι: Χειροπέδες σε ανήλικους για μεγάλη ποσότητα λαθραίων καπνικών προϊόντων

Οι συλληφθέντες επιχείρησαν να διαφύγουν αστυνομικού ελέγχου, μπαίνοντας σε μίνι μάρκετ στο οποίο είχαν αποθηκεύσει χιλιάδες πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Δύο άτομα συνελήφθησαν από την ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή του Παγκρατίου, σε μίνι μάρκετ της περιοχής, καθώς βρέθηκαν στην κατοχή τους λαθραία τσιγάρα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια περιπολίας ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην οδό Φορμίωνος, εντόπισαν δύο άτομα πακιστανικής καταγωγής, τα οποία έκριναν ύποπτα και επιχείρησαν να τα ελέγξουν. Αυτοί τράπηκαν σε φυγή και μπήκαν μέσα σε ένα μίνι μάρκετ

Οι αστυνομικοί τους ακολούθησαν, μπήκαν στο εσωτερικό και από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρήκαν 2.448 πακέτα με λαθραία τσιγάρα, 122 συσκευασίες καπνού, ενώ εντόπισαν και δύο ασυρμάτους επικοινωνίας.

Να σημειωθεί ότι οι δύο συλληφθέντες είναι 14 και 16 ετών.

