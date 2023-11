Παράξενα

Λάρισα: Πρόταση γάμου με ζεϊμπέκικο (εικόνες)

Δείτε την αντίδραση της κοπέλας όταν ο αγαπημένος της σταμάτησε το ζεϊμπέκικο κι έβγαλε το μονόπετρο.

Μόδα τείνει να γίνει η πρόταση γάμου στα μπουζούκια της Λάρισας. Ούτε έναν μήνα από το περιστατικό με τον πρώτο γαμπρό που αποφάσισε να ζητήσει σε γάμο την καλή του σε νυχτερινό μαγαζί της πόλης, ήρθε κι η δεύτερη και πάλι στο ίδιο κέντρο διασκέδασης, το Caramela live.

Αυτή τη φορά ο γαμπρός ήταν ακόμη πιο μερακλής και είχε τη φαεινή ιδέα να ζητήσει το χέρι της αγαπημένης του την ώρα που ο ίδιος χόρευέ ζεϊμπέκικο στην πίστα και η καλή του, του χτυπούσε παλαμάκια. Τότε γονάτισε και της έδειξε το δαχτυλίδι, ζητώντας της να γίνει γυναίκα του.

Εν μέσω χειροκροτημάτων όλων των θαμώνων, η κοπέλα δέχτηκε και η τραγουδίστρια του μαγαζιού τους τραγούδησε, τι άλλο φυσικά, …«Έρωτά μου αγιάτρευτε»…

