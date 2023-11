Life

Σταμάτης Γαρδέλης: Παραμένει στο Δαφνί – Ο αδερφός του μιλά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Τι είπε ο αδερφός του στο "Πρωινό" για την κατάσταση της υγείας του.

Συμπληρώνονται 12 ημέρες νοσηλείας του Σταμάτη Γαρδέλη στο Δαφνί και το Πρωινό είχε όλο το ρεπορτάζ για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού.

Το "Πρωινό" επικοινώνησε με τον αδερφό του ηθοποιού, Παναγιώτη, ο οποιος ανέφερε ότι μιλάνε στο τηλέφωνο και είναι καλύτερα.

Θυμίζουμε πως ο Σταμάτης Γαρδέλης ήρθε σε απόγνωση, καθώς κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω ενός γραφειοκρατικού κολλήματος, το οποίο τον ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια.

«Όχι, ακόμα όχι. Δεν μου είπε κάτι για το πότε θα πάρει εξιτήριο. Καλά είναι, τώρα τελευταία δηλαδή που μιλάω, καλά είναι. Γενικώς μιλούσαμε και μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Τώρα τον βλέπω αρκετά καλά είναι.

Περί ανέμων και υδάτων μιλούσαμε, πως είσαι, τι κάνεις. “Εντάξει, καλά είμαι, ωραία”, τέτοια πράγματα… Μια χαρά ήταν, καλύτερα ήταν, πιο καλά ακουγόταν», είπε χαρακτηριστικά στο Πρωινό ο Παναγιώτης Γαρδέλης.

