Κοινωνία

Παπάγου: Εμπρησμός σε αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δράστες έσπασαν τι παράθυρο και πέταξαν μέσα το όχημα γκαζάκι που εξερράγη. Τι είπε ο ιδιοκτήτης του οχήματος και διευθυντής εταιρείας.

-

Φωτιά έπειτα από έκρηξη προκλήθηκε σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην οδό Παπαρόδου στου Παπάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, τα ξημερώματα της Τρίτης άγνωστοι έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού του αυτοκινήτου και έριξαν μέσα γκαζάκι, το οποίο εξερράγη και προκλήθηκε πυρκαγιά.

Το αυτοκίνητο ανήκει σε 55χρονο διευθυντή εταιρείας ρούχων, ο οποίος είπε στους αστυνομικούς ότι δεν μπορεί να σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να τον στοχοποιήσει.

Έρευνες για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

“The 2Night Show” - Αναστόπουλος: Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί… (βίντεο)