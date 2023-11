Παράξενα

Ελαιόλαδο: η ακρίβεια αύξησε τις… κλοπές στα νεκροταφεία!

Για μάστιγα που διαρκώς διογκώνεται κάνουν λόγω τοπικοί άρχοντες, αναφερόμενη στην εντεινόμενη κλοπή μπουκαλιών με λάδι για τα καντήλια…

Όσο οι τιμές του ελαιολάδου «εκτινάσσονται», αυξάνουν και οι παραβατικές συμπεριφορές.

Στην Θεσσαλονίκη, καθημερινά σημειώνεται περιστατικά κλοπής λαδιού στα... νεκροταφεία. Η κατάσταση πλέον, έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι άνθρωποι προτιμούν να κουβαλούν πάνω τους το λάδι και να το πηγαινοφέρνουν, παρά να το αποθηκεύουν σε χώρους πίσω από τα μνήματα, ως είθισται.

Όπως καταγγέλλει ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αβαρλής, μιλώντας στο OPEN, τον τελευταίο καιρό στα μεγαλύτερα κοιμητήρια καθημερινά κάποιοι κλέβουν μπουκαλάκια με λάδι.

Μάλιστα, κάποιοι πια αγοράζουν παραφινέλαιο γιατί δεν αντέχουν άλλο τις κλοπές, ωστόσο πλέον κλέβουν ακόμα και αυτό...

Ο κ. Αβαρλής τονίζει πως το παίρνουν και μετά το πουλάνε και υπογραμμίζει ότι δεν έχει εντοπιστεί ή συλληφθεί κανείς.

