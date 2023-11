Πολιτισμός

Νία Βαρντάλος προς Βρετανικό Μουσείο: έρχομαι να πάρω τα κλεμμένα Γλυπτά του Παρθενώνα (εικόνες)

Με χιούμορ, αλλά και επί της ουσίας, η σταρ έκανε ανάρτηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, στον απόηχο της στάσης του Ρίσι Σούνακ.

Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Βρετανία και η εμπλοκή με την ακύρωση της συνάντησης του με τον Ρίσι Σούνακ, αιφνιδίως από την πλευρά του Βρετανού Πρωθυπουργού, λόγω των αναφορών του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κλεμμένα Γλυπτά του Παρθενώνα, επανέφερε στην επικαιρότητα το ελληνικό αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Μεταξύ όσων πήραν θέση είναι η Νία Βαρντάλος, η οποία με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο ζητά την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα, όπου και ανήκουν.

Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός έκανε ανάρτηση σε λευκό φόντο στο Instagram, γράφοντας «Αγαπητό Βρετανικό Μουσείο, θα εκτιμούσαμε τα κλεμμένα Γλυπτά μας πίσω στον Παρθενώνα, όπου ανήκουν. Σας ευχαριστούμε. ~ Ελλάδα

Υ.Γ. Θα έρθω να τα πάρω, έχω μεγάλη τσάντα».

Στην περιγραφή της εικόνας, η Νία Βαρντάλος προσέθεσε «Κρατήσαμε θέση στο Μουσείο της Ακρόπολης».

