Life

“Αρένα”: Τα κόμματα της κρίσης που “έσβησαν” με τα μνημόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια ξεχωριστή “ακτινογραφία” στο πολιτικό σκηνικό των τελευταίων ετών μέχρι και την σημερινή πραγματικότητα της πολλυσυλεκτικής Βουλής επιχειρεί η εκπομπή του ΑΝΤ1.

-

Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής βάζουν στην «ΑΡΕΝΑ» τα κόμματα που γεννήθηκαν στην κρίση και έσβησαν μετά τα μνημόνια, αλλά και όσα συμβαίνουν σήμερα στο πολιτικό στερέωμα της χώρας.

Η έρευνα της εκπομπής διατρέχει το ιστορικό των πάνω από 10 πολιτικών κομμάτων που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης και έσβησαν αμέσως μετά. Κόμματα τα οποία κυβέρνησαν, κόμματα που γεννήθηκαν και ακολουθήθηκαν από ψηφοφόρους πάνω στο κύμα αντιδράσεων ή που προσέλκυσαν ψηφοφόρους με την προοπτική μίας εξόδου από την κρίση.

Στην «ΑΡΕΝΑ» μπαίνουν αρχηγοί κομμάτων, πρωταγωνιστές του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου, πολιτικοί αναλυτές, αλλά και δημοσιογράφοι που επιχειρούν μία αναδρομή στην πορεία κομμάτων, όπως το ΛΑΟΣ, η Ένωση Κεντρώων, το ΠΟΤΑΜΙ οι ΑΝΕΛ ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελιά, η Δημοκρατική Συμμαχία και η ΔΗΜΑΡ.

Ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής ειδικοί και αναλυτές εξετάζουν τη διαδρομή αυτών των κομμάτων, αλλά και το πώς επηρεάζουν το πολιτικό σκηνικό και τις αλλαγές που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή της χώρας.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής κάθε Τετάρτη στις 24:00 ζωντανά, ερευνούν, καταγράφουν και αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά σημαντικών θεμάτων της επικαιρότητας, μέσα από μεγάλες δημοσιογραφικές έρευνες. Στην «ΑΡΕΝΑ», η συζήτηση ξεκινά, όχι μόνο με τους καλεσμένους, αλλά και με τους τηλεθεατές μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.

#Arena

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Νεκτάριος Δεληγιάννης Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνης Παπαδάκης Έρευνα-συντονισμός ρεπορτάζ: Μάνος Φραγκιουδάκης

Μάνος Φραγκιουδάκης Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Λάζος Μαντικός, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου

Ειδήσεις σήμερα:

“Καλάθι των Χριστουγέννων”: Πότε θα ξεκινήσει – Τι θα περιλαμβάνει

Βρετανικό Μουσείο στον ΑΝΤ1 για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Εποικοδομητική διαβούλευση για δανεισμό την Ελλάδα

Μαρινάκης για Ερντογάν: πάμε σε διάλογο, χωρίς να είμαστε αφελείς