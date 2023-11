Πολιτική

Μαρινάκης για Ερντογάν: πάμε σε διάλογο, χωρίς να είμαστε αφελείς

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον Σούνακ και την συνεχιζόμενη διαπραγμάτευση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Τι απάντησε για την φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών και τον γάμο ομόφλυων.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Τετάρτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Σούνακ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «Ήταν ξεκάθαρο ότι στα θέματα της συνάντησης θα ήταν και εκείνο των Γλυπτών του Παρθενώνα, όπως παγίως κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Φυσικά τα βασικά ζητήματα ήταν τα οικονομικά, οι επενδύσεις και η κρίση στην Μέση Ανατολή».

«Ήταν απρεπής η κίνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού» είπε ο κ. Μαρινάκης, συμπληρώνοντας ότι «εκτός από την δημοσκόπηση στην Βρετανία όπου οι πολίτες διαφωνούν με τον κ. Σούνακ, υπάρχει και ο εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου, που λέει ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις για το θέμα και είναι εποικοδομητικές».

«Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού ήταν γνωστό σε όλους πολλές ημέρες πριν, το είχα ανακοινώσει και εγώ στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Άλλωστε, πέρασαν πολλές ώρες μετά την συνέντευξη του πρωθυπουργού στο BBC μέχρι να ακυρωθεί η συνάντηση. Δεν θέλουμε να γενικεύσουμε την κρίση. Οι υπουργοί εξωτερικών, Γεραπετρίτης και Κάμερον, επιβεβαίωσαν το καλό κλίμα στις σχέσεις μας», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Προσέθεσε πως «δεν είναι δουλειά μας ούτε θα ήταν θεσμικά σωστό να γίνουμε ερμηνευτές της απόφασης του Βρετανού πρωθυπουργού. Ωστόσο, είναι προφανές ότι δύο αρχηγοί, δύο ηγέτες κάθονται στο ίδιο τραπέζι και σε άλλα συμφωνούν και σε άλλα διαφωνούν. Δεν θα ερμηνεύσουμε εμείς τις θέσεις του Πρωθυπουργού ενός άλλου κράτους».

«Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε τα τελευταία 4 και κάτι χρόνια, ένα θέμα που ήταν στα συρτάρια, μιας πάγιας διεκδίκησης να μην παρεξηγηθώ, να το φέρει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για επανένωση, είναι σαφές ότι εκλάπησαν τα Γλυοτά του Παρθενώνα. Η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και είναι σε ένα καλό επίπεδο», υπογράμμισε

Για τα ελληνοτουρκικά και την επίσκεψη Ερντογάν

Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και την επικείμενη επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει ισχυροποιήσει την χώρα και πάντοτε απαντά και δεν δέχεται αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Πιστεύουμε στον διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν μπαίνουν σε διάλογο οι «κόκκινες γραμμές» μας. Είναι προφανές ότι δεν είναι προς συζήτηση από την δική μας πλευρά. Οι κινήσεις της χώρας ισχυροποιούν ακόμη περισσότερο την Ελλάδα. Έχει θωρακιστεί η χώρα, αυτό είναι κάτι που το έχουμε ζήσει».

«Προσερχόμαστε στον διάλογο χωρίς όμως να είμαστε αφελείς. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, είναι καθορισμένη η ατζέντα αυτού του διαλόγου, εκτός από την μία και μόνη διαφορά μας με την Τουρκία. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν είναι το μεταναστευτικό. Θέλουμε να συνεχιστεί η αποτύπωση του βελτιωμένου κλίματος, να διατυπωθούν με σαφήνεια οι θέσεις μας, να διατυπωθεί καλύτερα η πρόοδος στο Μεταναστευτικό και να βελτιωθούν άλλοι τομείς», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «διατύπωσε πάγιες θέσεις του. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει το πρόγραμμα της, όπως το έχει εξαγγείλει και να ισχυροποιεί την θέση της χώρας μας. Η ΝΔ εκ των αποτελεσμάτων, εκ του κλίματος και εκ της εικόνας που προκύπτει όλο αυτό το διάστημα είναι πιο ενωμένη και πιο μεγάλη από ποτέ. Με τα καλά και τα κακά της, σέβεται τις διαφορετικές απόψεις και συμπαγής προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος της»

Για το φορολογικό νομοσχέδιο και τους ελεύθερους επαγγελματίες

Σχετικά με το φορολογικό νομοσχέδιο και τα μαχητά τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε «είχαμε πει ότι σεβόμαστε την διαβούλευση, χωρίς να απομακρυνθούμε από τον πυρήνα του νομοσχεδίου. Δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας να έχει εισόδημα μικρότερο από τους υπάλληλους του. Είχαμε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχει οριζόντιο μέτρο. Ξεκινάμε από μια παραδοχή που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του κράτους: το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών δηλώνουν λιγότερα από τον κατώτατο μισθό. Σε αυτό το ποσοστό είναι και οι νέοι, είναι και όσοι δουλεύουν με μπλοκάκι, είναι οι γυναίκες σε εγκυμοσύνη ή λοχεία και εξαιρούνται ή είναι άλλοι που λένε ότι ενώ έχω εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ, έχω εισόδημα από άλλες πηγές, πχ από ενοίκια ή έχει μεγάλο εισόδημα ο σύζυγος μου και έτσι επιβιώνουμε»

«Είναι μειοψηφικές οι κραυγές όσων προσπαθούν να κάνουν επαναστατική γυμναστική διά των κινητοποιήσεων. Είναι ουτοπική η σύγκριση του φορολογικού νομοσχεδίου με τον νόμο Κατρούγκαλου», απάντησε ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας αντιδράσεις κλάδων, όπως των δικηγόρων.

«Είναι συνολική παρέμβαση ύψους 3 δις ευρώ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγης και δεν αφορά μόνο την φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών. Κατάντησε κακόγουστο αστείο η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Υπάρχει όμως μια συνολική κυβερνητική πολιτική σε εξέλιξη», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών

Αναφορικά με την συζήτηση για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «ισχύει στο ακέραιο ότι είπε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ και το έχει διατυπώσει με ξεκάθαρο τρόπο. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα έρθει στην δεύτερη τετραετία και αναμένεται να προσδιοριστεί ο χρόνος που θα έρθει. Οφείλουμε τώρα να δώσουμε την μάχη με την ακρίβεια και τα άλλα προβλήματα. Θα έρθει στην ώρα του».

Για την αυστηροποίηση των ποινών

Σχολιάζοντας τις αλλαγές στους Κώδικες που ανακοίνωσε ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «είναι αντίθετες με τις λογικές Παρασκευόπουλου και άλλων νόμων του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν χάδια. Εκεί που χρειάζεται, πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρές ποινές. Υπάρχει στρέβλωση στην πραγματική ποινή και στον χρόνο που μένει κάποιος στην φυλακή, την οποία διορθώνουμε», ενώ επεσήμανε πως θα επιτρέπεται «μόνο μια αναβολή στις δίκες, για να μην ταλαιπωρούνται οι παράγοντες της δίκης και οι μάρτυυρες».

Για την οικονομία και την ακρίβεια

«Η εισαγόμενη ακρίβεια και ο πληθωρισμός τροφίμων είναι και ελληνικό πρόβλημα, δεν είμαστε όμως πρωταθλητές στην ακρίβεια, σύμφωνα με τα στοιχεία για τον προηγούμενο χρόνο», υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης.

Προσέθεσε ότι «είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Κινούμαστε σε τρεις άξονες: μόνιμη αύξηση εισοδημάτων και μειώσεις φόρων, στοχευμένες παρεμβάσεις όπως η «Μόνιμη Μείωση Τιμής» και το «Καλάθι του νοικοκυριού» και τα πρόστιμα μετά από ελέγχους. Έχουμε φθάσει στα 9 εκατομμύρια ευρώ εισπραχθέντα ή βεβαιωμένα προς είσπραξη πρόστιμα και βλέπουμε μετά ότι οι εταιρείες μείωσαν τις τιμές έως και κατά 25%», ενώ επεσήμανε ότι «σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπάρχει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 7,5%».





