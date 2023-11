Κόσμος

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Ο Μητσοτάκης δεν τήρησε τις δεσμεύσεις

Τι υποστηρίζει για όσα φέρεται να είχε διαβεβαιώσει η ελληνική πλευρά. Τι αναφέρουν οι Financial Times για το παρασκήνιο πριν από την ακύρωση της συνάντησης των δύο Πρωθυπουργών.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Ελληνα ομόλογό του επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τήρησε τη δέσμευση να μην θέσει δημόσια το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ.

"Εάν δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι διαβεβαιώσεις, οι ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις, αυτός δεν είναι παραγωγικός τρόπος να κάνεις δουλειές και γι' αυτό είδατε τον πρωθυπουργό να λαμβάνει αυτή την απόφαση", δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ.

FT: Το παρασκήνιο για την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη-Σούνακ

Ο Ρίσι Σούνακ περιφρόνησε τον Έλληνα ομόλογό του, εν μέσω διαμάχης για το μέλλον των Μαρμάρων του Παρθενώνα, αναφέρουν οι Financial Times, προσθέτοντας ότι αυτή η κίνηση πιθανότατα θα πάει πίσω τις διαπραγματεύσεις για την τύχη τους.

Η Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ της Δευτέρας είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα τον συναντήσει πλέον σήμερα Τρίτη -μια εκδήλωση που είχε ήδη ανακοινωθεί από το γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ανώτερη πηγή των Συντηρητικών είπε ότι η συνάντηση ακυρώθηκε λόγω «σχολίων» πριν από την εκδήλωση. Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στο BBC ότι το να είναι τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο είναι σαν να «κόβεται στη μέση» η Μόνα Λίζα.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει ζητήσει δημόσια την επιστροφή ολόκληρης της ζωφόρου στην Αθήνα από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του, πριν από πέντε χρόνια, εξαπέλυσε επίθεση μετά την ακύρωση της συνάντησης, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Ο Σούνακ αντιπρότεινε ότι ίσως θα ήθελε να συναντήσει τον Όλιβερ Ντάουντεν, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου που ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή μας λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί», έγραψε ο Ελληνας πρωθυπουργός στο X. «Οποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων».

Μεταξύ των σχεδίων Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου ήταν μια πιθανή συμφωνία «δανεισμού», που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποστολή μέρους των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης για εκτεταμένη βάση.

Ο Σούνακ θέλει να παρουσιαστεί ως υπερασπιστής των Γλυπτών του Παρθενώνα, που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ εμφανίζει τον Κιρ Στάρμερ, τον ηγέτη των Εργατικών της αντιπολίτευσης, ως κάποιον που είναι έτοιμος να τα παρατήσει, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Οι Financial Times την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψαν ότι ο Στάρμερ δεν θα στεκόταν εμπόδιο σε μια τέτοια συμφωνία εάν γινόταν πρωθυπουργός, εάν ήταν αμοιβαία αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους στο κοινωνικό δίκτυο Χ, στην οποία έκαναν χειραψία.

Αναφερόμενος στην προγραμματισμένη συνάντηση Σούνακ-Μητσοτάκη, ανώτερη πηγή των Συντηρητικών είπε: «Κατέστη αδύνατο να πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, μετά από σχόλια σχετικά με τα Ελγίνεια Μάρμαρα πριν από αυτήν. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: τα Ελγίνεια Μάρμαρα αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής του Βρετανικού Μουσείου και ανήκουν εδώ. Είναι απερίσκεπτο για οποιονδήποτε Βρετανό πολιτικό να προτείνει ότι αυτό υπόκειται σε διαπραγμάτευση».

Σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, η συνάντηση των δύο πρωθυπουργών είχε κανονιστεί χωρίς συνέντευξη Τύπου, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ερωτήματα για τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Το επίκεντρο της προγραμματισμένης συζήτησης μεταξύ των δύο ηγετών επρόκειτο να ήταν τα μεταναστευτικά ζητήματα και όχι τα Γλυπτά, σημειώνουν οι Financial Times.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι η συνάντηση δεν είχε επιβεβαιωθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε πέρυσι είχε συνάντηση με τον Σούνακ, όταν επισκέφθηκε το Λονδίνο.

Το θέμα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα ήταν μεταξύ του Βρετανικού Μουσείου και της Αθήνας, είπε Έλληνας αξιωματούχος, ενώ έγινε κατανοητό ότι η ακύρωση της συνάντησης έγινε λόγω της εσωτερικής βρετανικής πολιτικής. Ορισμένοι ανώτεροι Τόρις πιστεύουν ότι η αμηχανία προκλήθηκε από την ενόχληση του Σούνακ, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε αποφασίσει να συναντήσει πρώτα τον Στάρμερ, ο οποίος θεωρείται το φαβορί για να κερδίσει τις επόμενες εκλογές της Βρετανίας.

Ένας Συντηρητικός είπε: «Στοιχηματίζω ότι αυτό που πραγματικά εξόργισε τον Σούνακ ήταν η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Στάρμερ. Θα πρέπει να το συνηθίσει».

Ένας νόμος του 1963 του Κοινοβουλίου εμποδίζει το Βρετανικό Μουσείο να παραδίδει οριστικά τα γλυπτά. Η κυβέρνηση του Σούνακ είπε ότι δεν θα αλλάξει τη νομοθεσία, όπως και ο Στάρμερ. Ωστόσο, οι σύμμαχοι του ηγέτη των Εργατικών λένε ότι είναι έτοιμος να είναι ευέλικτος. «Εμμένουμε στον υπάρχοντα νόμο, αλλά εάν γίνει μια συμφωνία δανείου που είναι αμοιβαία αποδεκτή από το Βρετανικό Μουσείο και την ελληνική κυβέρνηση, δεν θα σταθούμε εμπόδιο», είπε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον του Στάρμερ.

Ο ηγέτης των Εργατικών συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη τη Δευτέρα, όταν συζητήθηκε το θέμα. «Δεν ήταν το επίκεντρο της συνάντησης», είπε ένας σύμμαχος του Στάρμερ, ο οποίος πρόσθεσε ότι αυτό ήταν θέμα του Βρετανικού Μουσείου και της Αθήνας. Ένας εκπρόσωπος του Εργατικού Κόμματος δήλωσε: «Εάν ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να συναντηθεί με έναν Ευρωπαίο σύμμαχο με τον οποίο η Βρετανία έχει σημαντικούς οικονομικούς δεσμούς, αυτό είναι ακόμη μια απόδειξη ότι δεν είναι σε θέση να παράσχει τη σοβαρή ηγεσία που απαιτεί η χώρα μας».

Πηγή: FT/Euro2day.gr

