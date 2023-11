Κοινωνία

Κηφισίας: Κλειστή για εργασίες αφαίρεσης γκράφιτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια μέρα και ώρα, η Διεύθυνση Τροχαίας θα απαγορεύσει την κυκλοφορία σε τμήμα της λεωφόρου για την πραγματοποίηση των εργασιών.

-

Λόγω εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού γκράφιτι, τη νύχτα της Τετάρτης 29 προς Πέμπτη 30 Νοεμβρίου και ώρες 00.01 έως 04.00, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην υπόγεια διάβαση της Λεωφόρου Κηφισίας ύψος Παράδεισου Δήμου Αμαρουσίου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω του ανισόπεδου κόμβου Κηφισίας – Παραδείσου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Ειδήσεις σήμερα:

Διδυμότειχο: Ζευγάρι ηλικιωμένων δώρισε 100000 ευρώ στο Νοσοκομείο

Μύκονος: Πως έγινε το τροχαίο δυστύχημα του δικυκλιστή με την αγελάδα

“The 2Night Show” - Αναστόπουλος: Δεν παντρεύτηκα ποτέ γιατί… (βίντεο)