Παπάς Φραγκίσκος: Ακύρωσε ταξίδι για λόγους υγείας

Η ανακοίνωση του Βατικανού για την κατάσταση της υγείας του Πάπα και την ακύρωση ταξιδιού του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αίθουσας Τύπου του Βατικανού, «παρότι η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου σε ό,τι αφορά τη γρίπη και τη φλεγμονή των πνευμόνων έχει βελτιωθεί, οι γιατροί του ζήτησαν να μην πραγματοποιήσει το ταξίδι στο Ντουμπάι, το οποίο είχε προγραμματίσει για τις επόμενες ημέρες επ' ευκαιρία της Διεθνούς Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή».

Ο πάπας «έκανε δεκτό, με μεγάλη λύπη, το αίτημα των γιατρών και το ταξίδι του κατά συνέπεια ακυρώνεται», καταλήγει το ανακοινωθέν.

Ο Φραγκίσκος εμφάνισε τα συμπτώματα της γρίπης το περασμένο Σάββατο και αποφασίσθηκε αμέσως η ακύρωση των συναντήσεών του, ενώ την Κυριακή δεν ευλόγησε το συγκεντρωμένο πλήθος στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Αύριο, πάντως, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά η γενική ακρόαση της Τετάρτης με τη συμμετοχή πιστών και του ποντίφικα στο Βατικανό.

