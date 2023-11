Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε νέα επέμβαση υποβάλλεται ο Ιάσονας (βίντεο)

Τι δήλωσε ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας για την κατάσταση της υγείας του αλλά και για την πορεία της σχετικής ανακριτικής έρευνας.

Την επόμενη εβδομάδα θα υποβληθεί σε εγχείρηση ο 21χρονος Γεράσιμος – Ιάσονας, μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με την εμπορική το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου στα Τέμπη.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο νομικός εκπρόσωπος του κ. Λουκάς Αποστολίδης ο οποίος βρέθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών από τον εφέτη ανακριτή που διερευνά την υπόθεση του πολύνεκρου δυστυχήματος.

Όπως μεταδίδει η τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισας larissanet.gr ο κ. Αποστολίδης τόνισε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι θα ζητήσει να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ειδικής πραγματογνωμοσύνης που διέταξε η αρμόδια ανακριτική καθώς θυμίζουμε εκκρεμεί ακόμη η ταυτοποίηση του 57ου θύματος.

Επίσης ανέφερε πως θα θέσει το θέμα της εύρεσης κατάλληλου χώρου για τη δίκη η οποία όπως ανέφερε δεν θα αργήσει να έρθει καθώς σύμφωνα με τον ίδιο, το στάδιο των καταθέσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: Larissanet.gr

