Εγκαινιάστηκε το Μνημείο των Αθανάτων του Έθνους στου Παπάγου (εικόνες)

Το ιστορικό της δωρεάς απόστρατου στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων και της ανέγερσης του μνημείου για τους υπέρ πατρίδος πεσόντες.

Εγκαινιάστηκε την Τετάρτη στο Στρατόπεδο «Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος» (κεντρικές εγκαταστάσεις ΓΕΣ, Παπάγου) το Μνημείο των Αθανάτων του Έθνους. Το μοναδικό Μνημείο στο οποίο θα είναι χαραγμένα τα ονοματεπώνυμα των 121.692 πεσόντων στους αγώνες του Έθνους.

Όπως σημειώνει ο στρατιωτικός ρεπόρτερ Χρήστος Μαζανίτης, η πρωτοβουλία της κατασκευής του Μνημείου ανήκει στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, και υλοποιείται με χρηματοδότηση του αειμνήστου Υποστρατήγου Επί Τιμή Ιάκωβου Τσούνη, ο οποίος με την 05 Φεβρουαρίου 2021 επιστολή του, διέθεσε το ποσό των 500.000 ευρώ για την ανακαίνιση του γραφείου του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ δεν διέθεσε τα χρήματα για την ανακαίνιση του γραφείου του, αλλά πρότεινε προς την κόρη του εκλιπόντος Υποστρατήγου Επί Τιμή Ιάκωβου Τσούνη κ. Αθηνά Τσούνη και εκτελέστρια της διαθήκης, να αλλάξει την δωρεά και να διαθέσει το παραπάνω ποσό για την ανέγερση του Μνημείου των Αθανάτων του Έθνους, το οποίο θα προβάλλει τη διαχρονική συνεισφορά των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαφύλαξη του υπέρτατου αγαθού της ελευθερίας, αλλά και θα διατηρεί ανεξίτηλη την μνήμη του εκλιπόντος.

Η κ. Αθηνά Τσούνη στις 11 Απριλίου 2023 κατά την διάρκεια της επίσκεψής της στο γραφείο του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, επέδωσε επιστολή με την οποία αποδέχτηκε την πρότασή του για την αλλαγή της δωρεάς.

Στο μνημείο θα καίει σε μόνιμη βάση, φλόγα για την τιμή της μνήμης των πεσόντων. Σημειώνεται επίσης ότι σημαντική χορηγία και συμβολή στον καλλωπισμό του μνημείου παρείχε και ο επιχειρηματικός όμιλος «FHL KIRIAKIDIS GROUP».

