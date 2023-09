Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel” - ΓΕΣ για Στεφανοβικείο: Τα στρατιωτικά ελικόπτερα είναι ασφαλή

Τι ανακοίνωσε το επιτελείο του Στρατού Ξηράς μετά από δημοσιεύματα.

Την ασφάλεια των στρατιωτικών ελικοπτέρων τα οποία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης στις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας "Daniel" επιβεβαίωσε δημόσια με ανακοίνωσή του το Σάββατο, το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι, το σύνολο των Ελικοπτέρων (Ε/Π) που σταθμεύουν στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού (1ης ΤΑΞΑΣ) στο Αεροδρόμιο (Α/Δ) του Στεφανοβικείου Βόλου, έχει μεταφερθεί με ασφάλεια σε στεγνή πίστα εντός του Α/Δ, σύμφωνα με τις υφιστάμενες, ισχύουσες και πάγιες διαδικασίες περί ασφάλειας υλικού και εγκαταστάσεων», σημειώνει σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού με αφορμή τις φωτογραφίες από το Αεροδρόμιο στο Στεφανοβίκειο του Βόλου όπου εδρεύει η 1η Ταξιαρχία της Αεροπορίας Στρατού και δείχνουν ελικόπτερα τύπου Χιούι (UH-1H Iroquois) μέσα στα νερά από τις πλημμύρες που έπληξαν τη Μαγνησία.

Ο Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας προσθέτει ότι «αρχικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα, μεταφέρθηκαν όλα τα λειτουργικά, εν χρήσει και επιχειρησιακά Ε/Π. Στην συνέχεια τελευταία μετακινήθηκαν τα Ε/Π (UH-1H) που έχουν χαρακτηριστεί ανενεργά λόγω παλαιότητας (60 ετών) και αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία από ετών. Αυτά απεικονίζονται σε φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας».

«Το αεροδρόμιο του Στεφανοβικείου παραμένει επιχειρησιακό. Όλα τα Ε/Π εντός αυτού είναι ασφαλή. Εξυπακούεται ότι τηρείται ετοιμότητα μετασταθμεύσεως και σε άλλες βάσεις της περιοχής ή και αλλού, σύμφωνα με τα ισχύουσες πάγιες διαδικασίες (πρωτόκολλα), αν η δυναμική κατάσταση του φαινομένου το επιβάλλει», προσθέτει ο ίδιος.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνει ότι οι επιπλέον φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό τύπο αφορούν χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη η μεταφορά των ελικοπτέρων (Ε/Π) προς στεγνό τμήμα της πίστας του Αεροδρομίου (Α/Δ) Στεφανοβικείου του Βόλου.

Όλα τα Ε/Π είναι ασφαλή.

