Αποχή δικηγόρων: Παράταση για μία εβδομάδα

Τι αποσαφηνίζει σε ανακοίνωση του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την χρονική διάρκεια των κινητοποιήσεων.

Η αποχή που ξεκίνησαν οι δικηγόροι τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στο φορολογικό νομοσχέδιο, θα συνεχιστεί για τουλάχιστον μια εβδομάδα.

Αυτό τουλάχιστον ξεκαθάρισε το διοικητικό συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, κάνοντας γνωστό ότι η αποχή των δικηγόρων θα συνεχιστεί έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «ειδικά ως προς τα κακουργήματα για τις δίκες που έχουν προσδιορισθεί να γίνουν από τις 4.12 έως και 8.12.2023, άδειες θα χορηγούνται στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί τα δεκαεπτά έτη στον α' βαθμό και τα δεκαοκτώ έτη στο β’ βαθμό από τον φερόμενο χρόνο τέλεσης».

Παράλληλα έγινε γνωστό ότι δεν θα λειτουργεί η πλατφόρμα του κτηματολογίου και των αλλοδαπών.





