Ποινικός Κώδικας - Φλωρίδης: Αλλαγές για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των θυμάτων

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Δικαιοσύνης για τα σωφρονιστήρια που θα κατασκευαστούν σε χρόνο - ρεκόρ, τις μεταβολές σε ποινές, την διαδικασία επίσπευσης της δίκης και το δικαίωμα για μόνο μία αναστολή ποινής.

Για δύο πρωταρχικούς στόχος από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έκανε λόγο ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1, τονίζοντας ότι αυτοί είναι η επίσπευση της ποινικής δίκης και η αντιμετώπιση του αισθήματος ατιμωρησίας που υπάρχει στην κοινωνία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπογράμμισε ότι «Μετά από πολλές δεκαετίες, ήρθε η ώρα να δούμε την πλευρά του θύματος, την δικαίωση των θυμάτων, την δικαίωση της κοινωνίας. Όλα τα χρόνια η ελληνική Πολιτεία φρόντισε για τα δικαιώματα των κατηγορούμενων και αυτό είναι σωστό, αλλά ενώ γινόταν αυτό ξεχάσαμε τα δικαιώματα των θυμάτων».

Ο κ. Φλωρίδης διευκρίνισε ότι «Υπάρχει άνθρωπος που συνελήφθη 102 φορές και το δικαστήριο μπορεί να του δίνει συνεχώς αναστολές, λόγω και των αλλαγών του Ποινικού Κώδικα το 2019, από τον ΣΥΡΙΖΑ, την τελευταία ημέρα πριν κλείσει η Βουλή. Πλέον θα μπορεί να δίνεται μόνο μία αναστολή στην εκτέλεση της ποινής για όποιον έχει καθαρό μητρώο»

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ακόμη ότι «Ο Ποινικός Κώδικας του 1951 έλεγε πως καταδίκη σε ποινή φυλάκισης πάνω από 6 μήνες σε στέλνει στην φυλακή. Με τις αλλαγές τα επόμενα χρόνια φθάσαμε σήμερα να μην πηγαίνει κάποιος στην φυλακή ακόμη και αν η ποινή του είναι για φυλάκιση 8 ετών. Πλέον, μετά τις αλλαγές, ποινή φυλάκισης 1-2 ετών θα εκτελείται είτε με εξαγορά άρα θα σε πονάει γιατί κοστίζει είτε μέσω της προσφοράς κοινωνικής εργασίας. Κάναμε την πλατφόρμα και 1500 φορείς δήλωσαν ότι επιθυμούν τις υπηρεσίες από καταδικασμένους».

Συνέχισε σημειώνοντας ότι «αν η ποινή είναι για φυλάκιση πάνω από 2 χρόνια, αναγκαστικά ένα μέρος της ποινής θα εκτίεται στην φυλακή και το υπόλοιπο τμήμα της ή θα εξαγοράζεται ή θα εκτίεται μέσω της προσφοράς κοινωνικής εργασίας».

Ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ακόμη ότι μετά τις αλλαγές, «η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη που επιφέρει θάνατο θα αποτελεί κακούργημα και το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγεί στην φυλακή, διότι έχεις μπροστά σου την απόλυτη απαγόρευση αλλά προχωράς. Αν δεν προκληθεί ατύχημα ή δυστύχημα, η παραβίαση του κόκκινου φαναριού παραμένει πλημμέλημα και θα έχει ανάλογη ποινή».

«Πριν το 2019 προβλεπόταν για τα κακουργήματα ανώτερη ποινή φυλάκιση 20 ετών. Ο ΣΥΡΙΖΑ την μείωσε στα 15 έτη και κάποιος μπορούσε έχοντας εκτίσει τα 2/5 ή 3/5 της ποινής να κάνει αίτηση για αποφυλάκιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ φρόντισε την αποδοχή της αίτησης να την κάνει σχεδόν υποχρεωτική από το δικαστικό συμβούλιο. Αλλάζει τώρα το πλαίσιο και θα εξετάζονται από το δικαστικό συμβούλιο πολλές παράμετροι, όπως η προσωπικότητα του αιτούντος, ενώ μέχρι τώρα αν πληρούσε τα τυπικά προσόντα θα έπρεπε να αποφυλακιστεί», επεσήμανε ο Υπ. Δικαιοσύνης.

Σε ότι αφορά τον κορεσμό των φυλακών και την ανάγκη δημιουργίας νέων καταστημάτων κράτησης, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι «Οι χαμηλές ποινές φυλάκισης δεν μπορεί να εκτίονται στις φυλακές. Η Κυβέρνηση προχωρά τώρα και σε έναν χρόνο θα έχουμε τελειώσει με αυτό, σε κατασκευή σωφρονιστηρίων. Από τους 10.000 κρατούμενους σήμερα στις φυλακές, περίπου 1.300 είναι με χαμηλές ποινές και θα οδηγηθούν και αυτοί στα σωφρονιστήρια και έτσι θα έχουμε μια παρέμβαση και στην αποσυμφόρηση των φυλακών, για την οποία υπάρχουν δίκαιες αντιδράσεις»

Για το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο αναφέρθηκε ως παράδειγμα για την επίσπευση προσδιορισμού της δίκης, είπε ότι «η ανάκριση προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Αφαιρούμε από την όλη διαδικασία την ανάγκη αφού τελειώσει η ανάκριση, να πρέπει να υπάρχει εισαγγελική πρόταση για το αν πρέπει να υπάρξει παραπομπή σε δίκη και αν αποφασίσει σχετικά το δικαστικό συμβούλιο και έτσι η δίκη μπορεί να γίνει την ερχόμενη άνοιξη, δηλαδή σε έναν χρόνο από το δυστύχημα».

«Αν είχαμε την πρόβλεψη που αφαιρέθηκε από τις αλλαγές που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο “δράκος των Εξαρχείων” θα παρέμενε προφυλακισμένος για τουλάχιστον ακόμη 6 μήνες», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Στην διάρκεια της συζήτησης, ο Γιώργος Φλωρίδης είπε ακόμη ότι «αυξάνουμε από 15 σε 20 χρόνια την ανώτατη ποινή για τις καθείρξεις και κερδίζουμε περίπου έναν χρόνο ενδεχομένως με την απάλειψη της διαδικασίας του δικαστικού συμβουλίου», καθώς και ότι «η ποινική διαπραγμάτευση δεν έχει προχωρήσει στην Ελλάδα, δηλαδή η ομολογία και η διαπραγμάτευση εν συνεχεία για την ποινική μεταχείριση και την ποινή στον κατηγορούμενο».

Ανέφερε ακόμη ότι καταργείται το αδίκημα της δυσφήμισης, αλλά «κρατάμε την συκοφαντική δυσφήμιση ό,τι δηλαδή κάποιος ενώ γνωρίζει ότι πρόκειται περί ψεύδους, διαδίδει τα ψεύδη. Στόχος είναι η προστασία της κακόβουλης συμπεριφοράς ενός σε βάρος άλλου με διάδοση ψεμάτων με στόχο την εξόντωση του».

«Έχει αποδειχτεί ότι ωφελεί την κοινωνία, ωφελεί τους νομοταγείς η ύπαρξη καμερών. Είναι γνωστή η εξαγγελία του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για την τοποθέτηση καμερών, που θα μπουν σε καίρια σημεία, σε δημόσιους χώρους», είπε ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος καταλήγοντας αναφέρθηκε στην βουλευτική και άλλες ασυλίες λέγοντας ότι «όλες οι ποινικές ασυλίες θα πρέπει να επανεξεταστούν».





