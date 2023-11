Κοινωνία

Καταδίωξη: Άφησε το αμάξι και έτρεχε για να ξεφύγει ο κλέφτης

Πως τελικώς, μετά από την καταδίωξη του αυτοκινήτου που οδηγούσε επί χιλιόμετρα, συνελήφθη ο οδηγός

-

Συνελήφθη χθες το βράδυ στη Παλλήνη μετά από καταδίωξη ένας 27χρονος από την Αλβανία.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, περίπου στις 23:20 χθες ,αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν ένα όχημα, που είχε κλαπεί την προηγούμενη μέρα από το Μαραθώνα, και έκαναν σήμα στον οδηγό του αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του οχήματος, όμως, δεν σταμάτησε αλλά αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει. Ακολούθησε καταδίωξη στην οδό Αφανών Ηρώων, όπου ο 27χρονος παράτησε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Σμύρνης. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής όπου σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για κλοπή και απείθεια.

