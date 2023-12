Αθλητικά

NBA: Οι Μπακς “λύγισαν” στην παράταση από τους Σικάγο Μπουλς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα έδωσε όλα, όμως το Μιλγουόκι γνώρισε την ήττα στο Σικάγο

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς είχε 29 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Κόμπι Γουάιτ είχε 23 πόντους και οι Μπουλς επικράτησαν των Μπακς, στο United Center του Σικάγο, στην παράταση με 120-113 (κ.α. 106-106), βάζοντας τέλος σε ένα σερί πέντε διαδοχικών ηττών.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (αριστερός αστράγαλος) και ο Ζακ ΛαΒίν (δεξί πόδι), οι δύο πρώτοι σκόρερ των Μπουλς, έχασαν τον αγώνα με τραυματισμούς, ωστόσο το Σικάγο στηρίχθηκε στον επιθετικό πλουραλισμό και είχε οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε double-double με 26 πόντους (11/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/4 βολές) και 14 ριμπάουντ ενώ είχε επίσης 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ και 5 λάθη σε 39 λεπτά για τα «ελάφια», που έπεσαν στο 13-6.

Ο Μπρουκ Λόπεζ ακολούθησε τον «Giannis» σε απόδοση με 20 πόντους ενώ 19 πόντους είχε ο Μαλίκ Μπίσλι και 18 πόντους με 13 ασίστ είχε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ατλάντα Χοκς (ξημερώματα Κυριακής στις 03:00) στο Μιλγουόκι, ενώ στη συνέχεια θα υποδεχθούν και τους Νιου Γιορκ Νικς (ξημερώματα Τετάρτης στις 02:30) για τον προημιτελικό του In-Season Tournament.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ-Πόρτλαντ 95-103

Μπρούκλιν-Σάρλοτ 128-129

Νέα Υόρκη-Ντιτρόιτ 118-112

Μαϊάμι-Ιντιάνα 142-132

Σαν Αντόνιο-Ατλάντα 135-137

Οκλαχόμα Σίτι-Λέικερς 133-110

Σικάγο-Μιλγουόκι 120-113 παρ.

Μινεσότα-Γιούτα 101-90

Γκόλντεν Στέιτ-Κλίπερς 120-114

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 14-4

Φιλαδέλφεια 12-6

Νέα Υόρκη 11-7

Μπρούκλιν 9-9

Τορόντο 9-10

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 13-6

Ιντιάνα 9-8

Κλίβελαντ 10-9

Σικάγο 6-14

Ντιτρόιτ 2-17

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 13-5

Μαϊάμι 11-8

Ατλάντα 9-9

Σάρλοτ 6-11

Ουάσινγκτον 3-15

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μινεσότα 14-4

Ντένβερ 13-6

Οκλαχόμα Σίτι 12-6

Πόρτλαντ 6-12

Γιούτα 6-13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Φοίνιξ 11-7

Σακραμέντο 10-7

Λ.Α. Λέικερς 11-9

Γκόλντεν Στέιτ 9-10

Λ.Α. Κλίπερς 8-10

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντάλας 11-6

Νέα Ορλεάνη 10-9

Χιούστον 8-8

Μέμφις 4-13

Σαν Αντόνιο 3-15