“Το Πρωινό”: Χωρίζουν Λάσπα - Νικολόπουλος (βίντεο)

Διαζύγιο - βόμβα για το πολύ γνωστό ζευγάρι, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του "Πρωινού".

Η Κατερίνα Λάσπα και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, όπως μετέδωσε αποκλειστικά το "Πρωινό", δεν είναι πλέον ζευγάρι. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, το διαζύγιο είναι κοινή συναινέσει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άριας Καλύβα, η Κατερίνα Λάσπα και ο Νεκτάριος Νικολόπουλος είναι σε διάσταση τα τελευταία δύο χρόνια και μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογράψουν το διαζύγιο. Όπως είπε η δημοσιογράφος, οι μεταξύ τους σχέσεις παραμένουν καλές.

Το πρώην ζευγάρι ήταν μαζί από το 2006, ενώ παντρεύτηκαν το 2009 και απέκτησαν δύο κοριτσάκια που είναι σήμερα 13 και 6 ετών.

