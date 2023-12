Κοινωνία

Ναυάγιο “Raptor”: καταγγελίες ότι... αφέθηκε να βυθιστεί το πλοίο (βίντεο)

Καταγγελίες ότι το πλοίο που βυθίστηκε, αφέθηκε στην τύχη του από τους πλοιοκτήτες, κάνουν αιγυπτιακά και συριακά σωματεία ναυτικών, επικαλούμενα συνομιλίες του πλοιάρχου με την εταιρία.

Της Δώρας Βογιατζάκη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Καταγγελίες ότι το μοιραίο φορτηγό πλοίο «Raptor» ήταν αναξιόπλοο, επικίνδυνο και υπερφορτωμένο, καταδικασμένο να βυθιστεί, κάνουν αιγυπτιακά ναυτικά σωματεία, παρουσιάζοντας μάλιστα και κάποια ντοκουμέντα, όπως υποστηρίζουν, όπως τη συνομιλία μέσω διαδικτυακής εφαρμογής πλοιάρχου και εκπροσώπου της εταιρίας, το βράδυ πριν από την βύθιση.

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ: Δεν με νοιάζει το πλοίο, με νοιάζει ο κόσμος.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: Άντε, άντε! Να είσαι stand by

Κανένα ίχνος δεν υπάρχει από τους 12 ναυτικούς που αγνοούνται. Οι περισσότεροι κατάγονταν από την ίδια περιοχή της Αιγύπτου, το Ιζμπέτ αλ Μπουρζ, βόρεια της χώρας. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ναυτικών σωματείων, για κάποιους ήταν μόλις το πρώτο τους μπάρκο, ήταν άπειροι. Επίσης καταγγέλλουν, παρουσιάζοντας και κάποιες φωτογραφίες, ότι το «Raptor» ήταν όχι μόνο επικίνδυνο, αλλά και υπερφορτωμένο, γι’ αυτό κόπηκε στη μέση και βυθίστηκε σε λίγα λεπτά.

Όπως δηλώνει εκπρόσωπος αιγυπτιακού συνδικάτου, «το πλοίο φορτώθηκε με περισσότερους από 6.000 τόνους αλάτι, που ήταν πολλοί περισσότεροι από το φορτίο που εμφανιζόταν στα έγγραφα. Αυτό ήταν απειλή για την ασφάλεια του πλοίου και του πληρώματος».

Ο μοναδικός ναυτικός που επέζησε, στην πρώτη του κατάθεση στις ελληνικές Αρχές φέρεται να είπε ότι ήδη από το βράδυ του Σαββάτου η κατάσταση ήταν κρίσιμη και η εισροή υδάτων μεγάλη, ωστόσο οι εντολές ήταν το πλήρωμα να μην ζητήσει βοήθεια!

