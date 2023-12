Πολιτισμός

Βασίλης Βασιλικός: πότε θα γίνει η κηδεία του

Πότε θα γίνει η κηδεία του και ποια η τελευταία επιθυμία του βραβευμένου συγγραφέα. Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ.

Τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου στο Α΄ Νεκροταφείο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του βραβευμένου συγγραφέα Βασίλη Βασιλικού που έφυγε από τη τη ζωή στα 89 του χρόνια.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ, επιθυμία του εκλιπόντος ήταν αντί στεφάνου, να υποστηριχθεί το Έργο της «Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas», της οποίας υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος και Γενικός Γραμματέας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ανακοινώνει ότι η εξόδιος ακολουθία και η ταφή του Βασίλη Βασιλικού θα γίνουν τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, στις 11 π.μ., στο Α΄ Κοιμητήριο Αθηνών. Επιθυμία του, είναι αντί στεφάνου, να υποστηριχθεί το Έργο της «Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas», της οποίας υπήρξε Ιδρυτικό Μέλος και Γενικός Γραμματέας.

ALPHA BANK ΙΒΑΝ: GR 42 0140 1030 1030 0232 0004 792 BIC: CRBAGRAAXXX ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY: «ΑΚΑΔΗΜΙA ΛΥΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜARIA CALLAS».

