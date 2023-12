Παράξενα

Πύργος: Επίθεση με σπαθί δέχθηκε άντρας

Σοκ από το απίστευτο περιστατικό βίας. Του επιτέθηκε και τον παράτησε αιμόφυρτο στον δρόμο.

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας εκτιλύχθηκε σε περιοχή του Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επίθεση με σπαθί τύπου κατάνα δέχθηκε Ρομά σε περιοχή του Πύργου το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αιματηρό συμβάν σημειώθηκε στην οδό Πατρών, όπου ημεδαπός με σπαθί επιτέθηκε σε Ρομά. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. όπου βρήκαν αιμόφυρτο στο έδαφος τον άνδρα, έξω ακριβώς από το κλειστό γυμναστήριο.

Ο τραυματίας διακομίστηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, καθώς τραυματίστηκε στο χέρι.

Ο δράστης επίθεσης συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υπήρξε νωρίτερα λεκτική διαμάχη ανάμεσα στον ημεδαπό και δύο Ρομά, με τον πρώτο να υποστηρίζει πως οι δύο πείραξαν συγγενικό του πρόσωπο και αυτό το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του.

