“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Πρωτιά στην τηλεθέαση

Συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, καθώς ήταν πρώτο στο γενικό σύνολο, στη ζώνη προβολής του, με ποσοστό 16,3% τον Νοέμβριο.

Με το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΑΝΤ1 έπαιξαν γυναίκες και άντρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό σκόραρε μέχρι και 22,2%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό άγγιξε το 19%.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.320.706 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’.

