Λέκκας - Κωνσταντινούπολη: Φόβοι για μεγάλο σεισμό και σοβαρές ζημιές για την Αγία Σοφία

Περιμένουμε μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και εξήγησε γιατί κινδυνεύει η Αγία Σοφία.

Το καμπανάκι του κινδύνου για την Αγία Σοφία κρούει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, προβλέποντας πως μπορεί να προκληθούν πολύ σοβαρές ζημιές από έναν μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Λέκκας τόνισε πως η Αγιά Σοφιά έχει υποστεί πολλές καταστροφές κατά διαστήματα τα 1500 χρόνια που είναι χτισμένη, από τη φθορά του χρόνου. Εκτός από αυτό, οι έντονες καιρικές συνθήκες, όπως η αλλαγή της θερμοκρασίας, οι βροχοπτώσεις αλλά και οι άνεμοι, διαβρώνουν το κέλυφός της.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, πολλοί επιστήμονες, περιμένουν ένα μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Όπως είπε μέχρι το 2022 ανέμεναν έναν σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ. «Από τη στιγμή που αυτό δεν συνέβη, οι τάσεις συσσωρεύονται και αναμένεται σεισμική δόνηση ακόμα μεγαλύτερη», επισημαίνει.

«Πρέπει να γίνουν άμεσα εργασίες στερέωσης»

«Σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό να αναμένουμε να έχουμε βλάβες στην Αγιά Σοφιά», συνέχισε ο κ. Λέκκας τονίζοντας πως «σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνουν εργασίες συντήρησης» ιδίως των στοιχείων που κρίνονται πιο επικίνδυνα.

Η Κωνσταντινούπολη είναι ο επόμενος σταθμός του Εγκέλαδου στην Τουρκία, επανέλαβε, επισημαίνοντας ότι η τρωτότητα αυξάνεται από το γεγονός ότι – από τότε που η Αγιά Σοφιά μετατράπηκε σε τζαμί- χιλιάδες τουρίστες συρρέουν κάθε χρόνο.

«Πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν εργασίες στερέωσης και ενίσχυσης. Κάτι που είναι δύσκολο και απαιτεί πολύ υψηλούς οικονομικούς πόρους» είπε ο κ. Λέκκας.

