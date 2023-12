Αθλητικά

Κλήρωση Euro 2024: Με ποιες χώρες παίζει η Ελλάδα αν προκριθεί

Πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί και οι πιθανότητες νίκης, με ποιoυς θα αναμετρηθούν οι ισχυροί.

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο το απόγευμα η κλήρωση του Euro 2024.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, η Ελλάδα αν προκριθεί, θα βρεθεί στον ίδιο όμιλο με την Πορτογαλία, την Τουρκία και την Τσεχία.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της κλήρωσης:

1ος όμιλος: Γερμανία, Ουγγαρία, Σκωτία, Ελβετία

2ος όμιλος: Ισπανία, Αλβανία, Κροατία, Ιταλία

3ος όμιλος: Αγγλία, Δανία, Σλοβενία, Σερβία

4ος όμιλος: Γαλλία, Αυστρια, Ολλανδία, Νικητής από τα πλέι οφ 1

5ος όμιλος: Βέλγιο. Ρουμανία, Σλοβακία, Νικητής από τα πλέι οφ 2

6ος όμιλος: Πορτογαλία, Τουρκία, Τσεχία, Νικητής από τα πλέι οφ 2.

