Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: περίεργη εβδομάδα με πάθη και εντάσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, για την εβδομάδα που ξεκινά και για όλα τα ζώδια, στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” του ΑΝΤ1.

-

«Το μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια της γης είναι προ των πυλών και όταν έρθει, τα γεγονότα που θα συμβούν θα έχουν και διάρκεια. Από τις 31 του μηνός, ο «Αϊ Βασίλης» του ζωδιακού κύκλου, ο Δίας, θα είναι σε ορθή φορά και ότι μας δώσει, θα έχει διάρκεια», είπε η Λίτσα Πατέρα συνομιλώντας με την Μπέτυ Μαγγίρα, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «I LOVE Σου Κου», όπου κάθε Κυριακή η αστρολόγος μεταφέρει στους τηλεθεατές πληροφορίες με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Σε ότι αφορά την νέα εβδομάδα, η Λίτσα Πατέρα την χαρακτήρισε ως «πολύ περίεργη» τονίζοντας ότι «στις 5 Δεκεμβρίου η Αφροδίτη μπαίνει στον Σκορπιό και φέρνει ένταση, πάθος και ζήλιες στην ζωή μας και στον σεξουαλικό τομέα και άρα πρέπει να προσέχουμε».

Η αστρολόγος είπε ακόμη ότι «στις 13/12 ο Ερμής, κυβερνήτης των Διδύμων γίνεται ανάδρομος και θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι το μήνυμα που θέλετε να εκπέμψετε φθάνει στον παραλήπτη του», καλώντας όλους να τακτοποιήσουν εκκρεμείς υποθέσεις τους μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα».

Αμέσως μετά, έχοντας κοντά της την Μπέτυ Μαγγίρα, η Λίτσα Πατέρα αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:





Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Σπίτι με στολισμό… “υπερπαραγωγή” για τα Χριστούγεννα (εικόνες)

Φαλκονέρα - “Ηράκλειον”: Ο ναυαγός Ηλίας Τριαντάφυλλος και οι αναμνήσεις από την τραγωδία (εικόνες)

Γλυπτά του Παρθενώνα: Έλληνας γλύπτης δημιουργεί έργα διαμαρτυρίας για την επιστροφή τους (εικόνες)