Κοινωνία

Τέμπη - Ελπίδα Χούπα: Το ΑΠΘ απένειμε το πτυχίο της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αδέρφια της αδικοχαμένης Ελπίδας Χούπα που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία των Τεμπών, παρέλαβαν το πτυχίο που της απονεμήθηκε.

-

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, οι οικογένειες της Ελπίδας Χούπα και της Εριέττας Μόλχο, που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών, παρέλαβαν τον τίτλο σπουδών των παιδιών τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Η ορκωμοσία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 4/12 στην αίθουσα τελετών του ΑΠΘ παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Την είδηση είχε κάνει γνωστή ο πατέρας της 28χρονης, Χρήστος Χούπας, ο οποίος είχε αναφέρει σε ανάρτησή του, πως δεν θα παρευρεθεί στην τελετή ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγός του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που κυριάρχισε αμέσως στο μυαλό μου ήτανε ότι ενώ όλοι θα είναι μέσα στην τρελλή χαρά για τις επιδόσεις του παιδιού τους και θα του εύχονται καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους, εγώ θα στέκομαι σαν σκιάχτρο με ένα άψυχο χαρτί στα χέρια χωρίς παιδί να ευχηθώ. Κάποιοι φρόντισαν γι αυτό».

Σχετικά με το πτυχίο της κόρης του, που απονέμεται τιμητικά από το ΑΠΘ, ο χαροκαμένος πατέρας είπε στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1: «Δεν αντέχω να πάω να το πάρω. Είπαμε με την μητέρα της εμείς να μην πάμε, αλλά να πάνε τα παιδιά μας, είναι πιο εύκολο νομίζω για τις νεαρές ηλικίες. Το συζητήσαμε με τα παιδιά και θα πάνε με τους φίλους τους και τα ανίψια μας. Θα της δώσουν τιμητικά το πτυχίο της, γιατί του χρόνου θα το έπαιρνε κανονικά. Θα ήθελα να πάω να το πάρω, αλλά δεν μπορώ, γιατί για μένα αυτό είναι τρεις φορές κηδεία, γιατί τώρα ξέρω τι γίνεται. Γιατί στην κηδεία ήταν ή έκπληξη, έλεγες “μήπως δεν συμβαίνει σε μένα;”».

Το πτυχίο της κόρης τους παρέλαβαν και οι γονείς της Εριέττας Μόλχο, που επέβαινε στο μοιραίο τρένο, μέχρι σήμερα όμως θεωρείται αγνοούμενη, αφού δεν βρέθηκε ούτε το DNA της.

Συνολικά, 12 φοιτητές του Αριστοτελείου έσβησαν στη σιδηροδρομική τραγωδία και το Αριστοτέλειο ως φόρο τιμής θα παραδώσει τα πτυχία τους στις οικογένειές τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Τράπερ σε σπείρα που λήστευε ΑΤΜ με “χρυσά” κέρδη (βίντεο)

“Το Πρωινό” – Καϊλή: Άντεξα και αντέχω για το παιδί μου (βίντεο)

Βασίλης Βασιλικός: το “τελευταίο αντίο” στον σπουδαίο συγγραφέα (εικόνες)