Μανωλάδα: Ο μαθητής που είχε μείνει εκτός σχολείου... λόγω “έργων” επιστρέφει (εικόνες)

Τέλος στην αδυναμία μετάβασης του μικρού μαθητή στο σχολείο, έβαλαν οι αρμόδιοι φορείς με την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Λίγες μέρες χρειάστηκαν για να αποκατασταθεί πλήρως η αγροτική οδός στη Νέα Μανωλάδα στον οικισμό Αρβανιτέικα που είχε υποστεί ζημιές ύστερα από έργο άρδευσης που είχε προηγηθεί στο σημείο.

Αποτέλεσμα των ζημιών του αγροτικού δρόμου ήταν ο αποκλεισμός από το σχολείο ενός 9χρονου μαθητή καθώς το ταξί δεν μπορούσε να διέλθει της οδού με σκοπό να τον παραλάβει και να τον παραδώσει από και προς το σπίτι του. Αυτό ήταν που είχε δημιουργήσει και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην οικογένεια του 9χρονου πού για μεγάλο χρονικό διάστημα απείχε από τα μαθήματα του στο σχολείο κάτι το οποίο επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Πατρίς και ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Νέας Μανωλάδας, Οδυσσέας Αλεξόπουλος.

Η ανταπόκριση του οργανισμού εγγείων βελτιώσεων Πηνειού-Αλφειού και του προέδρου Τάκη Παρασκευόπουλου, ο οποίος με την κοινωνική ευαισθησία που τον διακρίνει είχε δεσμευτεί στην εφημερίδα Πατρίς για την αποκατάσταση του σημείου, ήταν άμεση ώστε η μεταφορά του μικρού μαθητή από και προς το σχολείο του να συνεχίσει απρόσκοπτα και ο ίδιος να μην απουσιάζει από τα μαθήματά του. Έτσι μέσα στην εβδομάδα που πέρασε οι εργασίες για την αποκατάσταση του δρόμου είχαν ξεκινήσει ύστερα από συνεννόηση του ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού με επιχειρηματία της περιοχής ο οποίος προχώρησε στην αποκατάσταση των ζημιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το ζήτημα παρέμβαση είχαν κάνει τόσο η βουλευτής Ηλείας, Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου όσο και ο δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης με τον δήμαρχο Γιάννη Λέντζα.

Όπως αποδεικνύουν και οι φωτογραφίες που εξασφάλισε η εφημερίδα Πατρίς από το επίμαχο σημείο δείχνουν ότι ο δρόμος έχει πλέον αποκατασταθεί και έτσι από σήμερα ο μικρός μαθητής θα μπορεί να μεταφέρεται κανονικά στη σχολική του μονάδα.

