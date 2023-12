Πολιτική

Ανεξάρτητοι “11”: η σπόντα Τσίπρα και η “διαφοροποίηση” από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική διαφοροποίηση στη πολιτική ΣΥΡΙΖΑ, των 10 από τους 11 που ανεξαρτητοποιήθηκαν. Η ανάρτηση "σπόντα" του Αλέξη Τσίπρα για τις αποχωρήσεις.

Την πρώτη κοινοβουλευτική τους διαφοροποίηση με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κατέγραψαν οι 10 από τους 11 βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα, και σήμερα αναμένεται να ανακοινώσουν το όνομα του νέου φορέα τους.

Ειδικότερα, κατά την σημερινή ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, που είχε ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε άρθρα του νομοσχεδίου για τα κόκκινα δάνεια, όλοι οι ανεξάρτητοι βουλευτές της «Ομάδας Αχτσιόγλου» και της «Ομπρέλας», δήλωσαν «παρών», με εξαίρεση τον μουσουλμάνο βουλευτή Φερχάτ Οσκιούρ που συντάχθηκε με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και καταψήφισε.

Σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, ανέφερε μεταξύ άλλων πως "η πολυδιάσπαση και ο πολυκερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων ανοίγουν το δρόμο για την εδραίωση των συντηρητικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση, αλλά και για την εδραίωση της ηγεμονίας των ιδεών της Ακροδεξιάς στις ευρωπαϊκές κοινωνίες", δίνοντας το στίγμα του για την διάσπαση των συνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, με τις παραιτήσεις μελών μετά την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:

"Με αφορμή την παρουσία μου στη Ρώμη για τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Monitoring του Συμβουλίου της Ευρώπης, είχα την ευκαιρία να συναντήσω δύο συναδέλφους και καλούς φίλους.

Τους πρώην Πρωθυπουργούς της Ιταλίας, Ενρίκο Λέτα και Τζουζέπε Κόντε.

Ο Ενρίκο Λέτα άσκησε κριτική στις πολιτικές λιτότητας της ΕΕ την περίοδο 2013-2014 και ήταν ο πρώτος Πρωθυπουργός που άνοιξε για μένα τις πόρτες του πρωθυπουργικού γραφείου του Παλάτσο Κίτζι το 2014, παρόλο που τότε δεν ήμουν ακόμη ομόλογός του.

Αργότερα είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε πιο στενά όταν ανέλαβε επικεφαλής του Δημοκρατικού κόμματος.

Ο Τζουζέπε Κόντε ανέλαβε ΠΘ στη κυβέρνηση συνεργασίας των 5 Αστέρων με το Δημοκρατικό Κόμμα,σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, στην κορύφωση των προσφυγικών ροών.

Η συνεργασία μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στη Σύνοδο των Ευρωπαικών χωρών του Νότου, ήταν στενή. Σήμερα παραμένει επικεφαλής των 5 Αστέρων.

Είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με τους δύο για τις διεθνείς εξελίξεις, την ανάγκη για διπλωματικές πρωτοβουλίες για ειρήνη στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη, τις προκλήσεις του προοδευτικού χώρου στην Ευρώπη και ιδιαίτερα για την άνοδο της Ακροδεξιάς και τη συνεργασία της με τη κεντροδεξιά, όπως συμβαίνει στην Ιταλία.

Η πολυδιάσπαση και ο πολυκερματισμός των προοδευτικών δυνάμεων ανοίγουν το δρόμο για την εδραίωση των συντηρητικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση, αλλά και για την εδραίωση της ηγεμονίας των ιδεών της Ακροδεξιάς στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο εκλογικές, αλλά πολιτικές και ιδεολογικές.

Και θα είναι ολοένα και πιο δύσκολες όσο δεν κατανοούμε ότι ο εχθρός δεν βρίσκεται εντός των τειχών."

