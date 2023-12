Πολιτική

Κασσελάκης: ”Τέλος” οι αποχωρήσεις - Στόχος η πρωτιά στις Ευρωεκλογές

Τι είπε ο Στέφανος Κασσελάκης για την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, την ομάδα των "11", τον Αλέξη Τσίπρα και το σχέδιο του για αναμόρφωση του κόμματος.

Την πρώτη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις ευρωεκλογές έβαλε σαν στόχο ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης στην συνέντευξη που παραχώρησε στον ALPHA.

Για τον τρόπο που θα κινηθεί μέχρι τις ευρωεκλογές και για τους στόχους του είπε: «Μπροστά μας έχουμε ευρωεκλογές. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσει ανάστημα και θα αντιμετωπίσει την άνοδο της ακροδεξιάς. Για τα εσωτερικά, ο πρώτος στόχος μας είναι να σεβαστούμε την νοημοσύνη του Έλληνα. Θα του δείξουμε ψηφοδέλτιο που δεν θα περιλαμβάνει σελέμπριτις, αλλά ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν και προσφέρουν. Για το εκλογικό αποτέλεσμα, αυτή την στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο συμπαγές κόμμα από ότι ήταν στο παρελθόν. Έχουμε σχέδιο και είμαι άκρως πεπεισμένος ότι το σχέδιο μας θα πετύχει και πάμε στις ευρωεκλογές για την απόλυτη ανατροπή. Αυτό εκφράζεται με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εθνική ανάγκη να δούνε το σχέδιο για ένα ανοιχτό αξιοκρατικό κόμμα. Το άλλοθι του 41% του κ. Μητσοτάκη θα εκλείψει».

Για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές είπε: «Η πρώτη τομή που κάναμε είναι για τα think tanks από τα οποία αντλούμε λαμπρά μυαλά από την ίδια την κοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι ο κομματικός σωλήνας θα δουλέψει για την βάση και θα υπάρξει αξιοκρατία. Υπάρχει ενδιαφέρον από λαμπρά μυαλά. Στο ψηφοδέλτιο τώρα θα είναι οι δύο ευρωβουλευτές, ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλενα Κουντουρά, είναι έμπειρα στελέχη που θα βοηθήσουν. Για τους υπόλοιπους θα υπάρξει διαδικασία ανάδειξης από προκριματικά ψηφοδέλτια. Οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν αίτηση στο κόμμα και μετά θα περάσουν από την κοινωνία με έγκριση από τα μέλη του κόμματος. Τηρούμε με αυτό τον τρόπο το καταστατικό μας. Η δική μου ευθύνη είναι να τους δώσω την πλατφόρμα ώστε να έχουν μία ισότιμη ευκαιρία για να εξηγήσουν γιατί αξίζουν να είναι υποψήφιοι. Η διαδικασία θα περάσει από το συνέδριο και από τα συλλογικά όργανα και

Σε ερώτηση για το το αν θα ισχύσει αυτό που ισχύει στη Αμερική ότι όποιος χάνει φεύγει ο κ. Κασσελάκης απάντησε ότι υπάρχουν πολλά παραδείγματα από την Χίλαρι Κλίντον μέχρι τον Ντόναλντ Τραμπ όπου αυτό δεν ίσχυσε και μετά την ήττα τους επανήλθαν».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν η παρουσία του στην τελευταία Κοινοβουλευτική Ομάδα σημαίνει ότι τον στηρίζει απάντησε: «Δεν είμαι σε θέση να κρίνω για το τι σηματοδότησε, ωστόσο μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ο Αλέξης είναι εκεί που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ». Απάντησε πάντως καθαρά στο ότι «έχει επαφή και συζητά με τον Αλέξη Τσίπρα».

Για το θέμα της αριστείας είπε: «Από την πρώτη συνέντευξη μου ως υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας με ρώτησαν για το θέμα της αριστείας, προφανώς είναι προκατάληψη, δεν ισχύει ότι «η αριστεία είναι ρετσινιά». Είναι λυπηρό ότι άτομα σαν εμένα ή την Διάνα Βουτυράκου έπρεπε να απολογούμαστε για μία τέτοια δήλωση. Όμως αριστεία δεν είναι τα πτυχία, αλλιώς ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν άριστος, αλλά βλέπουμε ότι δεν μπορεί να πάρει την ευθύνη για τα Τέμπη, για τις πυρκαγιές, για τις πλημμύρες, για το Predator. 'Αριστος είναι ο καλός πολίτης που προσφέρει στον τόπο του, για μένα άριστοι είναι οι νοσηλευτές και οι πυροσβέστες».

Σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία του στην πορεία του Πολυτεχνείου απάντησε: «Στην Αμερική δεν υπάρχει λογοκρισία. Οι ΗΠΑ έχουν κάνει τεράστια λάθη στην εξωτερική τους πολιτική, και το γνωρίζουν και οι Αμερικανοί. Το Κυπριακό πρέπει να είναι στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων».

Για την επίσκεψη Ερντογάν σημείωσε: «Από ότι καταλαβαίνω δεν είναι μία επίσημη επίσκεψη αρχηγού κράτους, είναι επίσκεψη εργασίας. Ως μέρος του θετικού διαλόγου είναι ευπρόσδεκτη επίσκεψη, θα υποστηρίξουμε τα θετικά αποτελέσματα στον τομέα της οικονομίας και του πολιτισμού, βάζοντας πάντα τις κόκκινες γραμμές μας στα εθνικά».

Για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας ανέφερε: «Οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης γνωρίζουν τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας, όπως τις γνωρίζει και η ΕΕ. Η δημοσιονομική αναβάθμιση έγινε σε βάρος του Έλληνα πολίτη. Στην Υγεία για παράδειγμα το 40% των δαπανών είναι ιδιωτικές σε βάρος των πολιτών. Η Standard and Poor's έκανε αναφορά στη ρύθμιση του χρέους από τον ΣΥΡΙΖΑ και στο μαξιλάρι που ήταν μεγάλο για το μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και ότι έχει έλλειμα εξωστρέφειας. Συνολικά είναι μια πορεία αναβάθμισης που ανήκει σε όλο τον ελληνικό λαό. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε επικεντρωμένοι στα χαμηλότερα στρώματα».

Για επιστολική ψήφο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερψηφίσει ανέφερε: «Η αντιπολίτευση πρέπει να ψηφίζει ότι είναι προς όφελος του ελληνικού λαού. Στο συγκεκριμένο επί της αρχής είμαστε θετικοί και ανήκει και στις αξίες της Αριστεράς. Αλλά να δούμε κάποια τεχνικά ζητήματα, ώστε να μπορούν όλοι οι Έλληνες να ψηφίζουν όχι μόνο οι εκτός Ελλάδος, αλλά και εκείνοι που ενδεχομένως εργάζονται όπως οι νέοι που κάνουν σεζόν. Δεν είμαι αρνητικός».

Σημείωσε, ότι δεν παίρνει συλλήβδην αρνητικές θέσεις απέναντι στη κυβέρνηση και έφερε σαν παράδειγμα «τα γλυπτά του Παρθενώνα όπου έσπευσα να καταδικάσω την στάση του κ. Σούνακ» για να καταλήξει «αυτό είναι υπεύθυνη αντιπολίτευση».

Για το φορολογικό και το αν ένας επιχειρηματίας μπορεί να δηλώνει χαμηλότερα εισοδήματα από έναν εργαζόμενό του απάντησε: «Ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει ζημιά για μία χρονιά ή και για περισσότερες και να στηρίζει την επιχείρησή του. Ας σεβαστούμε το επιχειρηματικό ρίσκο». Πρόσθεσε ακόμη: «Προφανώς υπάρχει φοροδιαφυγή και υπάρχουν και σύγχρονα μέσα για την αντιμετώπισή της. Ποιος είναι όμως ο πυρήνας της δικής μας πρότασης: ένα απλό, ξεκάθαρο, σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα διαρκέσει μία δεκαετία, όχι ένα σύστημα που θα αλλάζει κάθε λίγους μήνες. Μία μεγάλη απλοποίηση που θα ξενικά από τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, ώστε να έχουμε έναν προοδευτικό συντελεστή φορολόγησης. Για τα φυσικά πρόσωπα επίσης να απλοποιηθεί. Το να έχουμε διαφορετικές κλίμακες είναι μπέρδεμα, να έχουμε μία προοδευτική κλίμακα για όλους και να αναθεωρήσουμε και το φόρο στο μέρισμα. Ανεξάρτητα πηγής μία ξεκάθαρη απλή φορολόγηση. Και επιτέλους να σταματήσει η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των επιχειρηματιών». Ξεκαθάρισε τέλος ότι «αυτή θα είναι η εισήγησή μου στα όργανα του κόμματος».

