Επίσκεψη Ερντογάν - Τσιόδρας: Ούτε αφελείς είμαστε ούτε φοβικοί στον διάλογο

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Τσιόδρας για την στάση της ελληνικής πλευράς απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο, το “δίκαιο” φορολογικό νομοσχέδιο και την ακρίβεια στην αγορά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν την Τρίτη ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού.

Ο Δημήτρης Τσιόδρας ρωτήθηκε για την επίσκεψη Ερντογάν και τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, απαντώντας ότι «θα συζητηθούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας, ζητήματα στο Μεταναστευτικό και άλλα που αφορούν σε συνεργασία την πολιτική προστασία».

«Πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα με την Τουρκία. Δεν υπάρχουν θέματα στην ατζέντα που μπορεί να προκαλέσουν εντάσεις. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και δεν είμαστε αφελείς. Προφανώς δεν μπορούν να λυθούν τώρα τα γνωστά θέματα, της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας, στα οποία διαφωνούμε», επεσήμανε ο κ. Τσιόδρας.

Σημείωσε με νόημα ότι «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στο πρόγραμμα κάποια επίσκεψη του Ερντογάν στην Θράκη και αυτό επίσης λέει κάτι», συμπληρώνοντας ότι «Οι δηλώσεις που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες προς τους Τούρκους δημοσιογράφους είναι καλές».

«Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, εμείς θέλουμε να προβάλλουμε την θετική ατζέντα. Η Ελλάδα δεν προσέρχεται φοβικά στο τραπέζι, αλλά με αυτοπεποίθηση. Η οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας μπορεί να είναι σε όφελος και των δύο χωρών», σημείωσε ο κ. Τσιόδρας.

Σε ότι αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού το χαρακτήρισε «δίκαιο, καθώς δεν μπορεί να δεχθούμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών ζει με αυτά που δηλώνει. Καμία μεταρρύθμιση δεν τους έχει όλους σύμφωνους. Οι αντιδράσεις είναι σε μικρή μερίδα της κοινωνίας».

Σε ότι αφορά την ακρίβεια, είπε ότι «είναι ένα φαινόμενο που αντιμετωπίζουν όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, αλλά προφανώς ο Έλληνας μετράει ότι έχει στην τσέπη του για να δει αν βγαίνει ή δεν βγαίνει», προσθέτοντας ότι γίνεται προσπάθεια να στηριχθούν οι πολίτες με μόνιμα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων και μέτρα όπως το «Καλάθι του νοικοκυριού».

Ο κ. Τσιόδρας είπε ακόμη ότι «είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα ο πληθωρισμός. Η Ισπανία μείωσε τον ΦΠΑ χωρίς αποτέλεσμα, έχει ίδιο πληθωρισμό με την Ελλάδα».

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στην Αριστερά, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού απάντησε «δεν έχω να πω κουβέντα με τις εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, το μόνο που μπορώ να ευχηθώ στην νέα κοινοβουλευτική ομάδα είναι «καλή επιτυχία», ενώ για τον Στέφανο Κασσελάκη και την δήλωση πως στόχος του είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις Ευρωεκλογές, σχολίασε πως «ο καθένας βάζει τον πήχη του και κρίνεται από τον αποτέλεσμα».

