Πολιτική

Νέα Αριστερά - Ηλιόπουλος: Δεν έχουμε απέναντι μας τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο βουλευτής στον ΑΝΤ1 για την νέα ΚΟ και τους στόχους για το καινούριο κόμμα. Πως επιτέθηκε στον Στέφανο Κασσελάκη. Τι απάντησε στα σενάρια συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.

-

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ήταν καλεσμένος την Τρίτη ο Νάσος Ηλιόπουλος, λίγες ώρες μετά από τα αποκαλυπτήρια του ονόματος της κοινοβουλευτικής ομάδας που συγκρότησαν οι 11 βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε ο κ. Ηλιόπουλος, στο φόντο του λογότυπου της Νέας Αριστεράς, υπάρχει πράσινο για να τονίσουμε την οικολογία, προσθέτοντας ότι «σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα κόμμα, αλλά με αργά και σταθερά βήματα. Δεν είναι στόχος να φτιάξουμε ένα κόμμα με όσους έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο κ. Κασσελάκης εκλέχτηκε στην βάση μιας λευκής επιταγής, έλεγε ότι θα νικήσει το 41% του κ. Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις, πίσω από το ΠΑΣΟΚ», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα επεσήμανε πως «είχε δίκιο στις δηλώσεις του για την πολυδιάσπαση. Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να μην μιλήσει δημόσια μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και το σέβομαι. Δεν μπορείς να μιλάς για ενότητα και να αναφέρεσαι σε πέμπτη φάλαγγα», προσθέτοντας για το ραντεβού τους πριν την αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ «είπαμε πολλά πράγματα, συζητούσαμε για δύο ώρες, προφανώς είχε αγωνία και η παρέμβαση του είχε στόχο την ενότητα».

«Δεν θα έχουμε απέναντι μας τον Αλέξη Τσίπρα, δεν είμαστε αντι-ΣΥΡΙΖΑ ή αντι-Κασελάκης, αλλά έχουμε απέναντι μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι φιλόδοξο γιατί είμαστε μόνο 11 βουλευτές, αλλά υπάρχει έλλειμμα προγραμματικής αντιπολίτευσης»

Ερωτηθείς για την στάση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς στην ψηφοφορία για τα κόκκινα δάνεια στην Βουλή, ο Νάσος Ηλιόπουλος διευκρίνισε πως «ψηφίσαμε “παρών” σε άρθρα της ευρωπαϊκής οδηγίας για την πρώτη κατοικία. Είναι άρθρα που αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση θα τα έφερνε και θα τα ψήφιζε. Είναι υποκριτική και άδικη η κριτική που ξεκίνησε. Το νομοσχέδιο το καταψηφίσαμε επί της Αρχής, καταψηφίσαμε την τεράστια πλειοψηφία των άρθρων, δεν καταψηφίσαμε τα άρθρα της ευρωπαϊκής οδηγίας».

Σε ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη αν υπάρχουν «καπετανάτα» στην νέα ΚΟ, απάντησε πως «έχουμε συντροφικότητα και κοινό πολιτικό σχέδιο».

Αναφορικά με τις συνεργασίες με άλλα πολιτικά σχήματα, ο κ. Ηλιόπουλος είπε «αντί να συζητάμε με πολιτικούς χώρους, πρέπει να ξεκινήσουμε με το περιεχόμενο, για να αντιληφθεί μια μεγάλη δεξαμενή ανθρώπων που σήμερα δεν εκπροσωπείται ότι υπάρχουν θέσεις».

«Είναι υποκριτική η τάση του κ. Ανδρουλάκη για συνεργασία μαζί μας. Πρόσφατα άλλωστε είχε την ευκαιρία με την απλή αναλογική, αλλά δεν συμπορεύτηκε, παρότι δεν υπήρχαν ρεαλιστικά ουσιαστικές διαφορές σε θέματα όπως πχ. η Παιδεία», επεσήμανε, προσθέτοντας πως «υπάρχουν ακόμη μεγάλες αποστάσεις με το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: έχουμε 160 εργατικά δυστυχήματα, είναι τρομακτικό το νούμερο, αλλά συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν να κηρύξουν απεργία εκείνη την ημέρα που η κυβέρνηση της ΝΔ ψήφισε την 13ωρη εργασία».

Σε ότι αφορά την απόσχιση από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ηλιόπουλος είπε πως στόχος είναι να αξιοποιηθεί μια «πολιτική ανασύνθεση για τον σχηματισμό μιας δημιουργικής πρότασης απέναντι στην Νέα Δημοκρατία».

Υποστήριξε ακόμη πως «δεν αποχώρησαν 11 βουλευτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές κατέγραψε 18% και αποχωρούν έκτοτε χιλιάδες στελέχη. Ήμασταν, είμαστε και παραμένουμε βουλευτές της Αριστεράς με τις αξίες που εκλεγήκαμε. Αυτός που έσπασε το πολιτικό συμβόλαιο και κινήθηκε προς μια δεξιά κατεύθυνση, είναι η νέα ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ».







Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Ερντογάν - Τσιόδρας: Ούτε αφελείς είμαστε ούτε φοβικοί στον διάλογο

Τροχαίο: νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

Μαγιορκίνης - “Λευκή πνευμονία”: Ανησυχητική η αντοχή του μικροβίου στα αντιβιοτικά (βίντεο)