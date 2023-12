Οικονομία

Κασσελάκης: Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβάλλει οικειοθελή λιτότητα

Σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι δε έμαθε τίποτα από τα χρόνια των μνημονίων.

Κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την οικονομική της πολιτική άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο 34h Annual Greek Summit που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο σημειώνοντας ότι δεν διδάχθηκε από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Συγκεκριμένα ανέφερε, «Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει μάθει τίποτα από το τι συνέβη στη χώρα. Με τις συνταγές που ζήσαμε τους σκοτεινούς καιρούς, επιβάλλει οικειοθελώς τη λιτότητα μέχρι τουλάχιστον το 2026. Μια ανάπτυξη με τα κονδύλια του προγράμματος ανάκαμψης και του Ταμείου Ανθεκτικότητας (ΤΑΕ) που πηγαίνουν σε λίγους και φέρνουν ανάπτυξη εις βάρος των πολλών, οι οποίοι θα βιώσουν την δημοσιονομική προσαρμογή που ήδη φέρνει τους φόρους προς το ΑΕΠ σε ρεκόρ 25ετίας χωρίς προοπτική μείωσης.

Η Ελλάδα έχει συμφωνήσει στη δεύτερη μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία στην ΕΕ με πρωτογενή πλεονάσματα που καλύπτουν το 7,5% του ΑΕΠ την 5ετή περίοδο 2021-2026. Τα λιτά κράτη όπως η Γερμανία και η Ολλανδία και η ισχυρή Γαλλία δεσμεύτηκαν για χαλαρούς στόχους για την ανάκαμψη από την κρίση του κόστους ζωής».

Ο κ. Κασσελάκης έκανε αναδρομή στην μνημονιακή περίοδο σημειώνοντας ότι «Η Ελλάδα υπέστη απώλειες -4,6% ετησίως, κάθε χρόνο, μέχρι που οι πολίτες εξαντλήθηκαν και η ζήτηση κατέρρευσε. Στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ (2009-2011) και στην κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ(2011-2015) οι διοικήσεις ήταν απλά κακοί μαθητές μιας μεγάλης δημοσιονομικής προσαρμογής που κατέστρεψε τα θεμέλια της χώρας και απλώς δεν λειτούργησε. Οι στόχοι δεν επιτεύχθηκαν ποτέ στον κατήφορο του 2010 - 2014 και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την εξουσία, έβαλε στόχο να βγάλει επιτέλους την χώρα από αυτό το καθοδικό σπιράλ. Και τα κατάφερε με πρωτοφανή ρύθμιση του χρέους, θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεμάτα δημόσια ταμεία και αυξημένο κατώτατο μισθό».

