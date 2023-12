Κοινωνία

Πανελλαδικές 2024: Ανακοινώθηκαν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτική λίστα για κάθε σχολή ΑΕΙ, όπως και για τις στρατιωτικές σχολές, τις αστυνομικές, τις λιμενικές και τουρισμο

-

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει πως υπεγράφη και προωθείται προς δημοσίευση η απόφαση για τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για τις Πανελλήνιες 2024.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/139828/A5/06-12-2023 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.».

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά η ανακοίνωση για τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Ρεύμα - Μαρινάκης: Γιατί το πράσινο τιμολόγιο συμφέρει τον καταναλωτή (βίντεο)

Ελληνοτουρκικά - Ερντογάν: δεν σας απειλούμε, αν δεν μας απειλήσετε