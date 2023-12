Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ” με Δέσποινα Βανδή, Ηρώ και Τάμτα!

To 7ο εορταστικό Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με…ΡΥΘΜΟ» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 επιστρέφει και θα είναι… «γυναικεία υπόθεση»!

Η σούπερ σταρ Δέσποινα Βανδή θα βρεθεί επί σκηνής με 2 μοναδικές καλεσμένες, την εκρηκτική Τάμτα και την ανεπανάληπτη Ηρώ! Μια «νύχτα» από γυναίκες… σε γυναίκες, η μία για την άλλη! Με την υποστήριξη του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΤΙΜΑ, για έναν κόσμο έμφυλης ισότητας και δικαιοσύνης.



«Χριστούγεννα ήρθαν πάλι» και μαζί τους κατέφθασε και το πιο εορταστικό Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στα Village Cinemas στο The Mall Athens. Η οικοδέσποινα και ραδιοφωνική παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Γιώτα Τσιμπρικίδου, έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά της και είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί στη σκηνή την κορυφαία τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή! Η Ελληνίδα σταρ υπόσχεται να μας ταξιδέψει με παλιές και νέες της επιτυχίες, όπως το #1 hit «Χριστούγεννα» που θα απογειώσει τη διάθεσή μας!!



Στη συνέχεια της βραδιάς, η απόλυτη Δέσποινα Βανδή, θα υποδεχτεί με τη σειρά της, τις μοναδικές καλεσμένες της, Ηρώ και Τάμτα. Οι μεγάλες γυναικείες φωνές του ελληνικού πενταγράμμου, θα μας εντυπωσιάσουν με τις ερμηνείες τους και θα μας συνεπάρουν με τα τραγούδια τους, χαρίζοντάς μας λίγη από τη μαγεία τους. Η μουσική συνάντηση των τριών ερμηνευτριών και τα διαφορετικά είδη μουσικής που πρεσβεύουν, θα είναι η αφορμή για να δημιουργηθεί μια μαγική βραδιά, γεμάτη ανατρεπτικές διασκευές και ντουέτα!





Το τελευταίο «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» της χρονιάς προβλέπεται άκρως εκρηκτικό αφού η απόλυτη γυναικεία φωνή Δέσποινα Βανδή έρχεται να μας χαρίσει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, παρέα με δύο καταξιωμένες καλλιτέχνιδες. Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 προσκαλεί τους ακροατές του σε αυτή την αξέχαστη εορταστική βραδιά, στη βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas, με premium καθίσματα υψηλής αισθητικής και Dolby Atmos ήχο, για να κλείσουμε όλοι μαζί το 2023!



Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΤΙΜΑ είναι μία γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση, εξειδικευμένη σε ζητήματα φύλου και ισότητας, που ιδρύθηκε το 1989. Όραμά τους είναι η ανάδειξη και άρση των έμφυλων διακρίσεων και αποστολή τους, η ενδυνάμωση γυναικών και θηλυκοτήτων. Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 στηρίζει το έργο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΟΤΙΜΑ αφιερώνοντας την τελευταία «νύχτα» του έτους, στην ενημέρωση, την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.



Χορηγοί της βραδιάς θα είναι: Novibet – αυτό που θες απ’ το παιχνίδι σου! ΔΕΗ – με την ενέργεια της ΔΕΗ!



